Cyberpunk 2077 sera proposé sur les principales plateformes vidéoludiques du moment, mais aussi sur les deux futures consoles de nouvelle génération : la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

La mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendaient Cyberpunk 2077 est tombée en début d’année : le nouveau jeu vidéo de CD Projekt Red, qui devait initialement sortir le 16 avril 2020, a vu son lancement repoussé au 17 septembre. La bonne nouvelle, toutefois, c’est que cette date ne devrait plus bouger. C’est du moins la promesse faite par Adam Kiciński, le président et co-PDG du studio.

« Nous avons l’intention de sortir Cyberpunk 2077 en septembre. Nous nous sentons motivés et disposons des outils nécessaires pour atteindre cet objectif », écrit-il en préambule du bilan financier que son entreprise a mis en ligne en avril.

Cap sur les consoles de nouvelle génération

Par ailleurs, CD Projekt Red entend bien s’inviter aussi sur les deux consoles de nouvelle génération qui arriveront en fin d’année, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Rapportant les propos de Michal Nowakowski, vice-président sénior du studio en charge du développement commercial, Video Games Chronicles indique que Cyberpunk 2077 sera décliné sur ces deux futures plateformes.

Ce faisant, le titre sera disponible sur six environnements : PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5 et Stadia — la solution de Google pour jouer aux jeux vidéo dans le cloud, à condition d’avoir une connexion à Internet performante et fiable. Cela étant, le titre ne fera pas partie des jeux qui accompagneront le lancement des deux consoles de salon. Dès lors, le portage n’aura pas lieu avant 2021.

En principe, Sony comme Microsoft souhaitent pouvoir lancer la nouvelle génération des consoles pour Noël 2020, idéalement quelques semaines avant pour pouvoir alimenter le marché sans crainte de rupture d’approvisionnement. Cela étant, la situation économique très dégradée que connaissent de nombreux pays à travers le monde pourrait avoir une incidence sur les plans des deux groupes.