Cyberpunk 2077 est à peine revenu sur le PlayStation Store qu’il est déjà en tête des ventes, sur la plateforme de distribution de Sony. L’information a été partagée dans un article publié sur le PlayStation Blog le 9 juillet. On peut découvrir dedans un classement des meilleures ventes réalisées au mois de juin. Dans la catégorie PlayStation 4,Cyberpunk 2077 est en tête, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis (les deux territoires sont traités de manière distincte).

Vite retiré du PlayStation Store en raison des nombreux soucis techniques observés au lancement, Cyberpunk 2077 a fait son grand retour le 21 juin. Cela veut dire que le RPG de CD Projekt Red n’a eu besoin que de 10 jours pour renouer avec le succès sur les consoles de Sony. Cela peut surprendre : la firme japonaise avait prévenu que les problèmes n’étaient pas encore tous corrigés.

Cyberpunk 2077 va mieux, merci pour lui

« Nous vous déconseillons d’acheter ce jeu pour y jouer sur un système PS4. Pour une expérience optimale de Cyberpunk 2077, nous vous conseillons de jouer sur PS4 Pro et PS5 », peut-on lire sur la fiche du jeu, disponible sur le PlayStation Store. Ce message est très dissuasif et n’encourage pas les joueuses et les joueurs à passer à la caisse. Cela n’empêche toutefois pas Cyberpunk 2077 de trouver preneur. Il est aidé en cela, il est vrai, par le faible nombre de sorties en juin. La performance reste notable pour une production qui a connu un lancement chaotique (même si elle est désormais dans un état « satisfaisant » selon son créateur)

Ce regain de forme commercial prouve que les gens continuent de croire en Cyberpunk 2077 — qui a titillé les 14 millions de ventes rien qu’en 2020 malgré des premiers retours parfois catastrophiques. L’avenir dira s’ils ont eu raison de le faire. CD Projekt Red travaille d’arrache-pied pour rectifier le tir. Ces dernières semaines, les mises à jour de correction se sont multipliées pour rendre l’expérience plus décente sur les consoles les moins puissantes (la PS4 et la Xbox One, sorties en 2013). Tout n’est pas parfait, mais les conditions sont plus acceptables.

À noter que Cyberpunk 2077 est rétrocompatible sur PlayStation 5, console sur laquelle il offre un aspect plus convaincant. Ce point peut expliquer cette première place surprenante. La vraie version PS5 est prévue avant la fin de cette année et la mise à niveau depuis la PS4 sera gratuite.

