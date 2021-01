Marcin Iwinski, co-fondateur de CD Projekt Red, a pris la parole pour faire un point sur Cyberpunk 2077, qui a connu un lancement chaotique. Le studio polonais s’excuse encore et dresse son plan pour rectifier le tir.

Pour CD Projekt Red, 2021 est plus que jamais l’année des bonnes résolutions. Le studio polonais pensait finir 2020 en trombe avec le lancement tant attendu de Cyberpunk 2077. Pour l’heure, il est dans la tourmente en raison des nombreux problèmes touchant son RPG, principalement les versions console. Face à la déception généralisée, Marcin Iwinski, co-fondateur de CD Projekt Red, a décidé de s’adresser directement aux joueurs et joueuses dans une vidéo publiée sur Twitter le 14 janvier. L’occasion de faire le point sur le plan qui permettra, peut-être, de rectifier le tir.

À très court terme, soit d’ici une dizaine de jours, CD Projekt Red déploiera un premier correctif majeur. Il sera suivi d’un deuxième, encore plus important. D’autres mises à jour seront lancées régulièrement pour améliorer le jeu en continu. À moyen terme, les joueurs auront l’opportunité de se replonger dans Cyberpunk 2077 avec des contenus additionnels gratuits. En revanche, les mises à niveau PS5 et Xbox Series ne seront pas disponibles avant le second semestre 2021. Les nouvelles consoles ne sont pas une priorité pour CD Projekt Red.

À lire : Test de Cyberpunk 2077 : un jeu fabuleux à explorer malgré des opportunités manquées

Dear gamers,

Below, you’ll find CD PROJEKT’s co-founder’s personal explanation of what the days leading up to the launch of Cyberpunk 2077 looked like, sharing the studio’s perspective on what happened with the game on old-generation consoles. pic.twitter.com/XjdCKizewq — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 13, 2021

Les nouvelles excuses de CD Projekt Red

Marcin Iwinski tient à assumer la responsabilité de la situation dans laquelle se trouve Cyberpunk 2077, appelant les joueurs à ne pas blâmer les développeurs, qui « sont incroyablement talentueux et travaillent dur » pour « regagner votre confiance » sans céder aux sirènes du crunch. L’intéressé cite plusieurs causes ayant abouti à ce fiasco : les difficultés imposées par la crise sanitaire, forcément, mais, surtout, une mauvaise appréciation de l’ampleur de la tâche. CD Projekt s’est d’abord concentré sur la version PC et ne s’attendait pas à éprouver autant de difficultés avec le portage sur les consoles. « Malgré de bons retours sur la version PC, la version console n’a pas atteint la qualité que nous visions », admet-il dans son nouveau mea culpa.

Marcin Iwinski explique par exemple que la technologie de streaming intégrée au jeu, pensée pour nourrir le moteur 3D afin d’afficher les différents éléments visuels, représente un défi technique permanent sur des plateformes moins puissantes — comme les sont la PS4 et la Xbox One. Plus grave, encore, il indique que les tests internes n’ont pas révélé la plupart des soucis pointés du doigt par les joueurs au moment de la sortie. Tout porte à croire qu’il y a eu un peu de négligence.

Quand Cyberpunk 2077 reviendra-t-il sur le PlayStation Store ? « Nous travaillons sur des mises à jour et des correctifs, et avec Sony pour que Cyberpunk 2077 revienne sur le PlayStation Store aussi vite que possible », promet Marcin Iwinski. Chaque chose en son temps, donc.

Crédit photo de la une : CD Projekt / Capture Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo