CD Projekt Red a décidé de faire appel à des pointures de la communauté de modding. Reconnus pour leur travail sur The Witcher 3: Wild Hunt, les concernés vont bien évidemment se pencher sur le cas Cyberpunk 2077.

CD Projekt Red est en train de faire tout ce qu’il peut pour sauver Cyberpunk 2077, immense projet attendu de longue date qui s’est transformé en désillusion à sa sortie en décembre 2020. Si, aujourd’hui, à force de patchs, le RPG va beaucoup mieux (il serait même dans un état satisfaisant selon le studio), il y a encore du travail. C’est sans doute pour cette raison que la firme polonaise a embauché des pointures de la communauté de modding, peut-on lire dans un sujet Reddit publié le 30 août.

Ce sont donc Traderain, Nightmarea, Blumster et rfuzzo qui vont prêter mainforte à CD Projekt Red sur Cyberpunk 2077. « Nous allons travailler sur plusieurs projets liés au code de Cyberpunk 2077 et à la compatibilité avec les mods », souligne Traderain. Il ajoute une phrase qui devrait faire plaisir aux optimistes : « Nous espérons pouvoir aider Cyberpunk 2077 à franchir un palier ! » Les plus pessimistes affirmeront de leur côté que cela pourra difficilement être pire.

Le modding comme salut pour Cyberpunk 2077 ?

« On a toujours rêvé de travailler pour CD Projekt Red et le rêve devient réalité », se réjouit Traderain dans les colonnes de Kotaku. Le quatuor travaillera sous l’égide de Yigsoft, société hongroise co-créée par Traderain et Nightmarea qui restera indépendante malgré le rapprochement avec CD Projekt Red. Les joueuses et les joueurs peuvent espérer la mise à disposition de mods de qualité, qui pourraient s’avérer pertinents pour les performances de Cyberpunk 2077. On rappelle quand même que la compatibilité avec les mods a connu quelques gros problèmes au démarrage.

Si les profils de Traderain, Nightmarea, Blumster et rfuzzo ont fini par intéresser CD Projekt Red, c’est parce qu’ils ont créé WolvenKit — un outil open-source de modding ultime pour The Witcher 3 : Wild Hunt et Cyberpunk 2077. Il permet d’ajouter et de modifier très facilement des fichiers sans toucher aux archives. Il est proposé depuis le mois d’avril sur le portail Nexus Mods et devrait encore être peaufiné grâce au partenariat entre Yigsoft et CD Projekt Red.

Ce n’est pas la première fois que CD Projekt Red récompense l’incroyable travail réalisé par la communauté de modding. Comme on l’a appris en mai dernier, le studio envisage d’améliorer The Witcher 3 : Wild Hunt en faisant appel à plusieurs créateurs de mods. Le RPG culte va bientôt bénéficier d’un portage sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X.

