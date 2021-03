CD Projekt Red a déployé un nouveau patch très important pour Cyberpunk 2077. La liste des correctifs est immense, avec plus de 500 changements au programme.

Joueuses et joueurs de Cyberpunk 2077, vous pouvez préparer votre PC ou votre console. Dans un tweet publié le 29 mars, CD Projekt Red a annoncé une bonne nouvelle : la mise à disposition d’une nouvelle mise à jour majeure — qui a été repoussée après une affaire de piratage. Et quand on écrit majeure, on pèse nos mots tant la liste des correctifs est longue comme le bras. Le studio polonais a pris soin de les lister dans un communiqué et il y en a plus de 500.

Ce chiffre, qu’on ne pense pas avoir déjà vu pour un patch précédent, témoigne de l’état dans lequel se trouve Cyberpunk 2077 depuis son lancement. Attendu comme le jeu de toute une génération, le RPG futuriste a profondément déçu, particulièrement les propriétaires de « vieille » console (Xbox One ou PS4). Les raisons ? Un développement chaotique et une communication mensongère.

À lire : Test de Cyberpunk 2077 : un jeu fabuleux à explorer malgré des opportunités manquées

Plus de 500 correctifs dans Cyberpunk 2077

Les différents pansements appliqués à Cyberpunk 2077 sont rangés dans plusieurs catégories clés : ‘gameplay’, ‘quêtes’ (plus de 100 correctifs !), ‘monde ouvert’, ‘design des cinématiques’, ‘environnements et niveaux’, ‘graphisme, audio et animation’, ‘interface’, ‘stabilité et performance’ (10 correctifs seulement), ‘divers’, ‘spécifique au PC’ et ‘spécifique aux consoles’. On espère simplement que cette mise à jour ne rajoutera pas d’autres bugs, comme ce fut le cas par le passé.

Parmi les évolutions les plus notables, on soulignera un meilleur comportement des véhicules (dont la conduite était, au mieux, médiocre) ou encore la suppression de plusieurs bugs susceptibles de faire planter la progression. Sur PC, CD Projekt Red a également ajouté le ray tracing pour les cartes graphiques AMD, les Succès sur l’Epic Games Store et une meilleure prise en charge des moniteurs 4K, 5K et 8K. Sur PS4 et Xbox One, les développeurs se sont surtout concentrés sur les performances pour améliorer le confort de jeu — ce qui ne sera pas un luxe.

Il faut bien évidemment prévoir un peu de place sur son disque dur pour installer ce patch 1.2 très massif. Numerama peut confirmer qu’il pèse 40 Go sur Xbox. Sur PC, il atteint les 33 Go selon les précisions de PC Gamer. À en croire ce tweet partagé par un joueur montrant une capture de l’interface PS5, il dépasse les 44 Go sur PlayStation.

Crédit photo de la une : CD Projekt Red Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo