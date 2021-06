Cyberpunk 2077 s'apprête à faire son grand retour sur le PlayStation Store. Mais, face à certains soucis techniques qui persistent, Sony recommande vivement de jouer au RPG sur PS4 Pro ou PS5.

Après environ six mois d’indisponibilité, Cyberpunk 2077 s’apprête à faire son retour sur le PlayStation Store. CD Projekt Red a confirmé l’information dans un communiqué publié le 15 juin, après que le site IGN a rapporté qu’on pouvait à nouveau trouver le RPG sur la plateforme de distribution en tapant son nom dans la barre de recherche (ce n’est pas le cas en France, a-t-on vérifié). Cyberpunk 2077 sera à nouveau disponible le 21 juin 2021 sur le PlayStation Store.

Toutefois, Sony a tenu à tempérer les ardeurs de celles et ceux qui pourraient croire que tout va mieux, désormais, pour Cyberpunk 2077. Un porte-parole a précisé à Eurogamer : « Sony Interactive Entertainment peut confirmer que Cyberpunk 2077 fera son retour sur le PlayStation Store à compter du 21 juin. Les joueurs continueront de rencontrer des problèmes techniques avec la version PS4, alors que CD Projekt Red travaille pour améliorer la stabilité sur toutes les plateformes. Nous recommandons de jouer sur PS4 Pro ou PS5 pour une meilleure expérience. »

Le chemin reste encore long pour Cyberpunk 2077

Ce n’est donc qu’une demi-victoire pour CD Projekt Red, qui continue d’essuyer les plâtres d’un lancement chaotique. Le retour de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store est une bonne chose pour l’image sérieusement écornée du RPG, mais la petite astérisque de Sony signifie que tout n’est pas encore réglé. On rappelle que le blockbuster, qui fut un temps taillé pour être couronné jeu de l’année 2020, a observé des tares techniques impardonnables à sa sortie sur console. Ce constat a été particulièrement appuyé pour les machines les plus anciennes (la PS4 et la Xbox One, toutes deux sorties en 2013).

Voilà pourquoi Sony se sent toujours obligé d’orienter sa communauté vers la PS4 Pro, plus puissante, et, encore mieux, la PS5, très récente. Ces derniers mois, les développeurs polonais ont multiplié les mises à jour pour corriger les nombreux bugs constatés par les joueuses et les joueurs. Preuve que le chantier est colossal : l’un des patchs a réuni plus de 500 correctifs.

Pour la communauté PlayStation, l’idéal reste certainement de prendre son mal en patience jusqu’à la mise à disposition d’une vraie version PlayStation 5 (c’est-à-dire optimisée pour tirer profit de sa puissance pour garantir une expérience plus confortable). Elle est normalement attendue pour cette année et sera offerte à celles et ceux qui ont acheté Cyberpunk 2077 sur PS4.

