Alors que Fortnite lancera bientôt la saison 7 de son Chapitre 2, Epic Games annonce une légère refonte graphique pour la version PC. En résumé, le jeu sera un peu plus beau si vous avez la configuration qu'il faut.

Depuis le lancement de Fortnite, Epic Games ne cesse d’optimiser le Battle Royale pour les différentes plateformes capables de le faire tourner. Après avoir amélioré les graphismes de la version Switch à la fin du mois de mars, la multinationale s’attaque à la mouture PC. Dans un communiqué publié le 3 juin, elle a officialisé une légère refonte visuelle, à prévoir pour le lancement de la saison 7 du Chapitre 2 (dont le coup d’envoi est prévu pour la semaine prochaine).

Pour faire simple, la version PC de Fortnite va intégrer plusieurs effets hérités des consoles nouvelle génération — lancées en novembre dernier. Epic Games évoque « des effets améliorés pour les nuages et la tempête, ainsi que des simulations de fumée et de liquide plus réalistes », « des fonctionnalités de post-traitement améliorées pour le flou lumineux et les facteurs de flare, et des ombres de meilleure qualité ».

Quelle configuration pour avoir un Fortnite plus beau sur PC ?

Les nouveautés graphiques intégrées dans Fortnite ne concerneront pas tout le monde, puisqu’il faudra disposer de la configuration adéquate pour pousser les paramètres au maximum.

Pour ce qu’Epic Games appelle le préréglage Épique (soit le niveau le plus élevé), il faudra disposer de la configuration suivante :

Processeur Intel Core i7-8700/AMD Ryzen 7 3700x (ou équivalent) ;

Carte graphique Nvidia GTX 1080/AMD Radeon RX 5700 XT (ou équivalent) ;

4 Go de mémoire vive (VRAM) ou 16 Go de mémoire vive (RAM) ;

Disque SSD NVMe ;

Système d’exploitation Windows 10 64 bits.

Cette configuration se monnaie aux alentours des 1 200/1 500 euros, sachant que plusieurs composants ne sont plus vendus à l’heure actuelle (exemple : la carte graphique, remplacée par la RTX 2060 ).

Par conséquent, le paramètre Épique actuel va devenir le paramètre Élevé. Les options Moyen et Faible, destinées aux configurations plus modestes, ne seront pas modifiées — rassure Epic Games.

Est-ce que mon PC d’aujourd’hui fera toujours tourner Fortnite demain ?

Vous jouez à Fortnite sur votre vieille configuration et craignez de ne plus y avoir accès dans les jours à venir ? Rassurez-vous, Epic Games n’entend pas exclure des joueuses et des joueurs avec cette mise à jour esthétique. Sur ce point, en décembre 2020, l’entreprise avait apporté plusieurs optimisations pour jouer sur un PC ancien dans de meilleures conditions. Le leitmotiv n’a pas changé et l’idée est toujours de rendre Fortnite accessible à un maximum de monde.

De fait, la configuration minimale ne change pas :

Processeur Intel Core i3-3225 (3,3 GHz) ;

Carte graphique Intel HD 4000/Intel Iris Pro 5200 ;

4 Go de mémoire vive (RAM) ;

Système d’exploitation Windows 7/8/10 64 bits.

Epic Games a quand même revu la configuration recommandée :

Avant Après Processeur Intel Core i5 3,5 Ghz Intel Core i5-7300U 3,5 GHz Carte graphique Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7870 (ou équivalent) Nvidia GTX 960/AMD R9 280 (ou équivalent) Mémoire vive 8 Go de RAM 8 Go de RAM ou 2 Go de VRAM Système d’exploitation Windows 7/8/10 64 bits Windows 10 64 bits

On note qu’il faudra être propriétaire d’une carte graphique un peu plus récente, « un changement indépendant de la mise à jour visuelle », précise Epic Games. Pour information, la Nvidia GTX 960 date quand même de… 2015.

