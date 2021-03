Epic Games est parvenu à optimiser la version Switch de Fortnite. Les joueurs et joueuses vont bénéficier de graphismes plus beaux, ce qui pourrait avoir un petit impact sur leurs performances.

Epic Games a une excellente nouvelle pour les joueuses et les joueurs de la version Switch de Fortnite. Dans un communiqué publié le 30 mars, l’entreprise américaine a annoncé des améliorations — gratuites — pour la console de Nintendo. Alors que la saison 6 du chapitre 2 vient à peine d’être lancée (des dinosaures sont apparus sur la carte !), les développeurs ont pris le temps d’optimiser le portage Switch.

Concrètement, Epic Games a trouvé le moyen de repousser la carte graphique dans ses retranchements, ce qui se traduit par des évolutions visuelles. On nous promet « une image plus nette et des performances moins fluctuantes ». Mieux, la version Switch de Fortnite pèsera un peu moins lourd qu’avant, avec 140 Mo d’espace de stockage économisé une fois la mise à jour appliquée.

Fortnite va être plus beau sur Switch

La mise à jour, disponible depuis le 30 mars, permet à Fortnite de s’appuyer sur une résolution à la hausse et, par ricochet, d’offrir un rendu un peu plus détaillé. Cette évolution vaut aussi bien pour l’écran de la Switch que pour le mode téléviseur. Avec l’option nomade, Epic Games annonce une augmentation du nombre de pixels de 38 %.

Le point sur les nouvelles résolutions :

Avant Après Portable 1000 x 560 pixels 1 170 x 660 pixels Téléviseur 1 390 x 780 pixels 1 560 x 880 pixels

On a même droit à une image avant/après pour constater le gain visuel :

Epic Games précise aussi que la version Switch de Fortnite devrait être plus fluide, grâce à un taux d’images par seconde plus constant (framerate). Le Battle Royale continuera de s’appuyer sur une résolution dynamique pour maintenir des performances décentes — « mais ce procédé sera exploité moins fréquemment », peut-on lire.

Avec un framerate amélioré et une image plus nette, les joueurs Switch vont gagner en confort de jeu (ils verront un peu mieux). Ce ne sera pas un luxe pour les affrontements cross-play : les joueurs PC, Xbox et PlayStation disposent d’un léger avantage grâce aux meilleures performances de leur plateforme.

À noter que ce n’est pas la première fois qu’Epic Games améliore les conditions de jeu : en fin d’année dernière, l’entreprise avait optimisé son jeu pour les vieux PC en intégrant un mode performance. En janvier 2020, il avait ajouté un mode 120 fps pour l’iPad Pro.

Crédit photo de la une : Epic Games Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo