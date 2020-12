Epic Games a intégré un mode Performance à Fortnite. Il va permettre aux propriétaires d'un vieux PC de jouer dans de meilleures conditions.

Propriétaires d’un vieux PC ? Epic Games ne vous oublie pas. Dans un communiqué publié le 14 décembre, la multinationale a annoncé l’intégration d’un mode Performance dans Fortnite. Il va permettre aux joueurs et joueuses équipés d’une configuration limitée de profiter du Battle Royale dans de meilleures conditions. Accessible à partir d’aujourd’hui, il s’adresse à celles et ceux qui jouent à Fortnite dans la configuration minimale.

L’idée derrière le mode Performance est de sacrifier la partie visuelle pour améliorer la fluidité, un critère très important dans un jeu en ligne à caractère compétitif (les ralentissements peuvent vous faire perdre une partie). Plus concrètement, les concernés devront faire une croix sur de jolis graphismes, mais gagneront en confort de jeu. « Ce mode permettra au jeu de tourner de manière plus fluide en maintenant un taux d’images par seconde plus stable », indique clairement Epic Games.

Epic Games pense aux joueurs de Fortnite équipés d’un vieux PC

Epic Games précise que le mode Performance n’est disponible que pour les sessions Créatif et Battle Royale. Pour mieux aiguiller les joueurs, Epic Games recommande de le tester pour voir si, oui ou non, ils gagnent en confort quand il est activé. L’entreprise donne l’exemple d’un PC portable équipé d’une carte graphique Intel UHD Graphics 620 (datant de 2017), d’un processeur Intel i5-8265U (1,60 GHz) et de 8 Go de mémoire vive. Sur cette configuration très modeste, le mode Performance permettrait de passer de 24 à 61 images par seconde (définition 720p). L’image d’illustration fournie par Epic Games donne un aperçu du rendu, qui n’est pas très joli (les textures sont plus grossières et les contours moins fins).

Toujours dans cette optique d’assurer une meilleure optimisation, Epic Games offre la possibilité d’économiser de l’espace de stockage en se passant des textures haute résolution. Pour les utilisateurs du mode Performance, elles deviennent inutiles, sachant qu’elles pèsent 17 Go sur le disque dur.

Voici la marche à suivre pour ne pas installer les textures haute résolution dans Fortnite :

Ouvrir le lanceur Epic Games ;

Trouver Fortnite dans l’onglet Bibliothèque ;

Cliquer sur les trois points situés à côté du nom ;

Cliquer sur Options ;

Décocher la case Textures haute résolution.

Cette focalisation sur les vieilles configurations rappelle le positionnement de Blizzard Entertainment. L’éditeur derrière Overwatch et World of Warcraft n’a jamais voulu mettre de côté les joueurs et joueuses moins bien équipés. En mars 2017, une statistique louait le travail d’optimisation de Blizzard : à l’époque, 22 % des joueurs d’Overwatch évoluaient sur une machine avec un GPU intégré (c’est-à-dire avec une puissance moindre).

Bien évidemment, Epic Games pense aussi aux joueurs les plus exigeants : Fortnite a été optimisé pour la PS5, la Xbox Series S et la Xbox Series X tandis qu’il est compatible avec la technologie ray tracing sur PC.

