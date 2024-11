Lecture Zen Résumer l'article

Quand un jeu de société vieux de bientôt 30 ans s’offre un coup de jeune grâce à une licence vidéoludique des années 80, ça donne Quoridor Pac-Man… et on adore !

C’est quoi, le jeu de société Quoridor Pac-Man ?

Une petite boule jaune qui tente d’échapper aux fantômes qui le poursuivent… vous y avez forcément joué sur un écran d’ordinateur, une borne d’arcade, une console ou un téléphone. Cette fois-ci, vous pouvez même y jouer avec vos amis sur la table du salon.

Accessible à partir de 8 ans, pour 2 à 5 joueurs et des parties d’une quinzaine de minutes, Quoridor Pac-Man est le mariage idéal et très réussi entre deux ancêtres de leur milieu ludique respectif.

Édité par Gigamic, Quoridor Pac-Man est un jeu de Mirko Marchesi, illustré par Grumpy, et commercialisé au prix de 37,95 € chez Philibert.

Comment y joue-t-on ?

Quoridor Pac-Man propose deux modes de jeu. Le premier, issu du jeu original, n’a pas changé. On y joue essentiellement à deux (même si on peut aussi y jouer à quatre, mais on ne le conseille pas), et le but est d’emmener son pion de l’autre côté du plateau.

Pour cela, durant son tour, deux possibilités s’offrent à nous. La première consiste à déplacer son pion d’une case, horizontalement ou verticalement, en avant ou en arrière. Si d’aventure votre pion se trouve en face du pion adverse, vous pouvez sauter par-dessus lui.

La seconde possibilité consiste à placer une des dix barrières dont on dispose en début de partie. On les pose exactement entre deux blocs de deux cases. On peut ainsi se créer son propre chemin, ou ralentir la progression du pion adverse. Attention tout de même, on ne peut pas complètement le bloquer, il faut toujours lui laisser une issue.

Les tours s’enchaînent de la sorte, jusqu’à ce qu’un des joueurs amène son pion de l’autre côté du plateau.

Le second mode de jeu permet de simuler une partie de Pac-Man. On y joue de deux à cinq joueurs. L’un d’eux incarne Pac-Man et commence au centre du plateau. Les autres se partagent les quatre fantômes. Cette fois-ci, les barrières sont déjà en place.

Le but de Pac-Man est de manger les quatre Pac-Gommes disséminées aux quatre coins du plateau avant de se faire attraper par les fantômes. Heureusement, il dispose de trois vies pour y parvenir. Quelques particularités issues du jeu vidéo s’ajoutent à ces règles (Pac-Man peut gober un fantôme juste après avoir mangé une Pac-Gomme, les fantômes deviennent frénétiques s’ils ont Pac-Man en ligne de mire, etc.).

Et c’est tout. Simple, mais (très) efficace.

Pourquoi jouer à Quoridor Pac-Man ?

Quoridor et Pac-Man, sortis respectivement en 1997 et 1980, parviennent encore à faire parler d’eux en 2024, en combinant leurs forces particulières. Sa mécanique pour le premier, son thème, son design et son aura pour le second.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mélange des deux est particulièrement savoureux.

Quoridor, le jeu original, est l’un des plus dignes représentants de la prestigieuse collection de jeux abstraits en bois de l’éditeur Gigamic, aux côtés de l’excellent Quarto. Nous n’aurions sans doute pas pensé à vous le présenter s’il n’était pas revenu revêtu de son nouvel habillage aux couleurs de Pac-Man. Ce mariage, aussi improbable qu’il soit, est pourtant d’une évidence rare. Tout, dans les mécaniques, la thématique, le matériel, s’imbrique parfaitement.

La petite boule jaune, les fantômes colorés, les murs aux liserés bleus du plus bel effet rendent le jeu nettement plus attirant, moins austère. Moins abstrait même, alors que les règles n’ont pourtant pas changé (hormis l’ajout de la variante spéciale).

Cette mécanique, à la fois si simple, et si profonde, n’a pas pris une ride. Presque 30 ans plus tard, le jeu est toujours d’une efficacité redoutable. Il est simplement sublimé par ce nouveau design, et enrichi par une variante qui permet d’y jouer jusqu’à 5.

Ces seuls changements valent-ils l’achat de cette mouture si vous disposez déjà de l’ancienne ? Difficile de se prononcer, à vous de voir selon vos habitudes de jeu. Nous, en tout cas, on a pris notre décision : Quoridor Pac-Man remplace sans hésiter son ancêtre. Si vous n’avez pas encore le jeu de base en revanche, plus besoin de tergiverser, foncez à la boutique la plus proche.

Comme quoi, une « simple » rethématisation, un habillage flashy et rétro, une licence intemporelle et parfaitement adaptée, peuvent suffire pour remettre au goût du jour un excellent jeu passé de mode à cause de l’enchaînement des nombreuses nouveautés. Quelle que soit la personne à l’origine de cette union, bénie soit-elle. Car tout est réussi dans ce jeu. En plus d’être simple, malin et vraiment efficace, il est maintenant aussi terriblement beau. Pas besoin de superposer des pages de règles sur des kilos de matériel, quelques bonnes idées suffisent : Quoridor Pac-Man en est la preuve.

