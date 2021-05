Vous allez bientôt pouvoir acheter un nouveau coloris de manette pour la PS5 que vous n'avez toujours pas réussi à acheter.

Plus de 6 mois après la sortie de la PlayStation 5, il est toujours aussi compliqué de se procurer la précieuse console. Sony a mal anticipé la demande, et les stocks s’écoulent à peine après leur réapprovisionnement. À l’occasion de la publication des résultats trimestriels de l’entreprise, le directeur financier Hiroki Totoki a évoqué la situation et affirmé que le rythme de production avait augmenté.

En revanche, Bloomberg rapporte, le 10 mai 2021, qu’il a concédé que « l’offre n’arriverait pas à rattraper la demande » d’ici la fin de l’année. Autrement dit, pour se procurer une PS5 facilement, il faudra donc attendre 2022.

En revanche, les propriétaires de la console pourront bientôt s’offrir une des deux premières variantes de couleur de la manette DualSense, et ce dès le mois prochain d’après The Verge. Sony a été pas mal critiqué sur le design de la PS5, et sur le choix du blanc après trois générations de console noires. La manette DualSense (pour nous, la meilleure de toutes les manettes PlayStation) n’a pas échappé à ce changement esthétique et s’est retrouvée avec une partie supérieure blanche et une partie inférieure noire.

Une manette noire, comme sur les précédentes générations

Le coloris « cosmic red » va remplacer le blanc par un rouge qui tend vers le violet. Le coloris « midnight black » quant à lui, va remplacer le blanc par du noir. Résultat, Sony sort une manette entièrement noire (certes, de deux nuances différentes), qui rappelle portement celles de la PS2, PS3 et PS4.

Le prix de ces nouvelles manettes est inconnu, mais la DualSense basique coûte aujourd’hui 69,99 euros chez la majorité des commerçants.

C’est la première fois que Sony sort un nouveau coloris sur la PS5, et on ne sait pas encore si l’entreprise a prévu de sortir ces mêmes coloris pour les panneaux de la console. En décembre, elle avait engagé une bataille légale avec Dbrand, une entreprise qui propose des panneaux pour remplacer ceux de la console, une possibilité prévue dans le design de la PS5. Reste à voir si Sony va aller sur ce marché ou le laisser à Dbrand et ses concurrents.

À lire : 3 jeux de PS5 pour profiter de tout le potentiel de la DualSense

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo