Le prochain Nintendo Direct n’est pas dédié aux jeux Nintendo Switch, mais à un musée. Cet automne, Nintendo inaugurera un établissement dédié à son histoire à Kyoto, au Japon. L’entreprise va organiser une visite virtuelle dans la nuit du 19 au 20 août 2024.

Annoncé pour la première fois en 2021, un Nintendo Museum s’apprête à ouvrir au Japon. Le géant du jeu vidéo compte y réunir toutes les consoles qui ont fait son histoire, sans oublier ses débuts dans les cartes à jouer (la preuve, le musée est situé sur l’emplacement de son ancienne usine de cartes). Il est fort probable que le Nintendo Museum devienne une destination incontournable à Kyoto, avec une multitude d’éléments introuvables ailleurs.

La construction du Nintendo Meseum étant finie, le constructeur japonais prépare désormais son inauguration. Mardi 20 août 2024 à minuit, il diffusera un Nintendo Direct dédié « à une visite d’environ 10 minutes du Nintendo Museum ». En toute logique, sa date d’ouverture devrait être communiquée dans la foulée.

Comment visiter le Nintendo Museum en vidéo ?

Étrangement, Nintendo France ne communique pas sur les mêmes horaires que son homologue américain. Sans doute pour éviter aux plus jeunes de veiller pour voir le musée Nintendo, la filiale française du constructeur japonais a décidé de diffuser en différé le Nintendo Direct dédié au musée. Sur le compte de Nintendo France, il faudra attendre le mardi 20 août à 9 heures du matin pour découvrir le musée.

Sur le compte américain de Nintendo, la visite est prévue dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 août, à minuit. Si le musée vous intrigue, vous pourrez donc le découvrir dès ce soir. Autrement, la visite sous-titrée en français sera disponible quelques heures plus tard.

Le Nintendo Direct pour le musée Nintendo sera diffusé en différé par Nintendo France. // Source : X

Que trouvera-t-on dans le Nintendo Museum ?

Débuts de Nintendo, premières cartes à jouer, toutes les consoles et prototypes jamais créés, création des licences les plus fortes… Le musée Nintendo devrait plaire aux fans de jeux vidéo. L’entreprise souhaite y raconter « l’histoire du développement de ses produits et sa philosophie avec le public », sans doute avec plusieurs zones interactives, pour se conformer à l’époque.

Depuis quelques années, Nintendo mise de plus en plus sur sa marque. Entre l’ouverture d’un parc d’attraction Super Mario dans les parcs Universal japonais et californiens et l’élargissement de son offre de magasins de produits dérivés, Nintendo semble de plus en plus tourné vers sa propre histoire.

