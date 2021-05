Nintendo a officialisé un nouveau jeu vidéo. Baptisé L'atelier du jeu vidéo, il s'agit d'une expérience DIY (Do It Yourself) qui va permettre de concevoir ses propres jeux avec des outils simples. Il sera le premier titre Switch à être compatible avec une souris.

Nintendo a annoncé par surprise une nouvelle production ce 6 mai 2021. À partir du 11 juin, les propriétaires d’une Switch pourront devenir des apprentis programmeurs. La firme nippone a imaginé un nouveau concept, baptisé L’atelier du jeu vidéo. Il consiste à fournir des outils aux joueuses et aux joueurs pour leur permettre de concevoir leurs propres expériences. Un jeu DIY — Do It Yourself — qui est loin d’être une première.

Les images montrent d’ailleurs des ressemblances avec Nintendo Labo, qui disposait déjà d’un mode permettant d’imaginer des petits jeux. On se souvient par exemple de la création de Brice Thomas, ingénieur français qui s’était servi du Labo pour donner naissance à un jeu S.O.S. Fantômes bluffant. L’atelier du jeu vidéo ira un peu plus loin dans les possibilités et sera le premier jeu Nintendo Switch à être compatible avec une souris.

Nintendo va lancer un nouveau jeu pour créer ses jeux

L’atelier du jeu vidéo rappelle Super Mario Maker 2, qui offre l’opportunité de concevoir des niveaux dans l’univers du célèbre plombier moustachu. Il s’articule autour de leçons interactives de durées variables (1h30 pour les plus longues), à suivre pour découvrir les rudiments de la programmation. Nintendo oblige, les outils mis à disposition seront accessibles. Il ne faudra pas taper des lignes de code, mais attribuer des fonctions aux différentes touches de la manette.

Pour parler aussi aux plus jeunes, L’atelier du jeu vidéo fait appel à des Nodons, des créatures mignonnes qui disposent chacune d’un rôle unique. « Par exemple, vous pouvez créer et déplacer un personnage humanoïde avec le stick en connectant simplement le Nodon Stick au Nodon Bonhomme », explique Nintendo en guise d’illustration. On pourra créer un jeu de plateforme, mais aussi explorer d’autres genres (courses, tirs…). Comme on partira d’une feuille blanche, il sera possible de personnaliser l’habillage de ses jeux. La dernière étape sera bien évidemment le partage de ses créations en ligne.

On pourra donc utiliser une souris dans L’atelier du jeu vidéo. L’idée derrière cette possibilité sera d’améliorer l’ergonomie lors de l’étape de création (au moment de relier les différents Nodons). Pour en profiter, il faudra relier l’accessoire au dock, via un port USB. Pour le moment, on ne sait pas si tous les modèles seront compatibles, y compris ceux sans fil (via un dongle USB). Interrogé par Numerama, Nintendo n’a rien à ajouter sur le sujet. Le constructeur garantit en revanche la compatibilité avec la Switch Lite, moyennant quelques limites qui pourraient imposer l’acquisition d’accessoires.

