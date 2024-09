Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous cherchez une solution efficace pour augmenter le stockage de votre PS5, sans avoir à installer un SSD à l’intérieur de votre console, ce modèle de Seagate est tout trouvé. Et ça tombe bien, il est en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur disque dur pour PS5 ?

Le disque dur 2.5″ Seagate Game Drive pour PS4/PS5 de 2 To est normalement vendu 139,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 102,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce disque dur pour PS5 ?

Ce disque externe de Seagate possède un format compact ‎de 11.3 × 7.6 × 2.1 cm, et ne prend donc pas beaucoup de place, posé à côté de votre PS5. En plus de la dernière console de Sony, il fonctionne parfaitement avec la PS4, ou encore les Xbox One et Xbox Series X/S. Pour fonctionner, le Seagate Game Drive se branche simplement au port USB 3.0 présent sur les consoles. Notez que le câble USB 3.0 fait 46 cm de longueur et que le disque n’a pas besoin d’alimentation externe.

En plus du stockage, le disque peut aussi lancer des jeux grâce au plug-and-play et à la connectivité USB 3.2 de 1ʳᵉ génération. Les vitesses ne sont bien évidemment pas aussi rapides qu’avec un SSD, mais le disque de Seagate rend quand même bien service. Sa capacité de stockage de 2 To permet de stocker une quinzaine de jeux triple A, et bien plus de petits jeux indépendants.

Le Game Drive de Seagate n’est pas très grand // Source : Seagate

À ce prix, ce disque dur est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire, si avoir un disque dur externe à côté de votre console ne vous gêne pas. Notez qu’un éclairage LED bleu éclaire en permanence le dessous du boîtier. Il est heureusement très discret et ne gênera pas vos sessions nocturnes d’Astro Bot. À noter qu’il sera aussi compatible avec les PS5 Pro.

Enfin, Seagate offre une garantie de deux ans sur son disque.

