Sony a confirmé qu'on ne pourra pas augmenter la capacité de stockage SSD de la PS5 au lancement. Dans un premier temps, il faudra faire avec celle proposée en interne.

Pourra-t-on augmenter la capacité de la stockage de la PlayStation 5 dès son lancement ? La réponse est non, peut-on lire dans un article publié par The Verge le 5 novembre. « C’est réservé à une future mise à jour », a indiqué un porte-parole de la marque. Dans un premier temps, il faudra donc se contenter des 825 Go offerts par le SSD installé dans la console. Spoiler : ce sera moins en réalité, puisqu’il faudra tenir compte de la taille du système d’exploitation.

Du côté XBox, Microsoft a prévu le coup avec des cartes mémoires officielles, certes facturées près de 300 euros et misant sur un format propriétaire (en partenariat avec Seagate). Elles permettront aux joueurs les plus fortunés de ne pas craindre un espace de stockage qui se remplirait trop vite.

Le SSD de la PS5 va être vite rempli

Dans la PS5, Sony a prévu un espace pour accueillir un SSD additionnel, sous une trappe facilement accessible. La console s’appuie sur l’interface PCI Express M2 compatible jusqu’à la norme 4.0 et il faut rappeler que la vitesse de transfert doit s’aligner sur celle du SSD interne — ultra rapide (5,5 Go/s bruts). C’est sans doute pour cette raison que la possibilité d’étendre l’espace de stockage ne pourra pas exister tout de suite, ce qui pose une vraie limite à la PS5.

Bien évidemment, il faut toujours ramener l’espace de stockage d’une console aux poids des jeux. Sur ce point, on connaît déjà la taille de certains d’entre eux :

32 Go pour SackBoy : A Big Adventure ;

50 Go pour Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ;

66 Go pour Demon’s Souls ;

133 Go pourCall of Duty : Black Ops Cold War.

Si vous installez ces quatre jeux sur votre PS5, vous en êtes déjà à 281 Go utilisés. C’est un vrai problème pour les consoles de la nouvelle génération. En se penchant sur la Xbox Series S, c’est encore pire : il n’y a que 364 Go utilisables sur les 500 go promis par Microsoft. Bref, vous ne pourrez pas avoir plein de jeux installés sur votre console achetée 500 euros.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama

