Dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la princesse Zelda peut faire apparaître des objets précédemment enregistrés pour résoudre des puzzles ou combattre des ennemis. Il y en a une centaine dans le jeu. Voici les 5 qu’on utilise le plus souvent.

Dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, on incarne non pas Link, mais la princesse Zelda en personne. Elle n’est pas seule : dès le début de l’aventure, elle fait la rencontre de Tri, une entité magique qui lui permet de mémoriser des objets et des ennemis, afin de les invoquer ensuite (le nombre est limité, bien sûr). Dans le lexique du jeu, on appelle ça des échos.

Les échos sont particulièrement puissants, puisqu’ils permettent de sortir de toutes les situations, que ce soit un gouffre à traverser ou un adversaire à terrasser, avec une bonne dose de créativité. Il y a une centaine d’échos à récupérer et, bien sûr, certains sont plus utiles que d’autres. En voici 5 qui pourront vous faciliter la tâche dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

5 échos très utiles dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Lit

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. // Source : Capture Switch

Les échos peuvent prendre la forme de tout et n’importe quoi : une caisse en bois, un chevalier en armure, une chauve-souris, une plante… ou encore un lit. Et figurez-vous que le lit est bien plus intéressant qu’on pourrait le croire. Sa forme assez longue permet d’improviser facilement un escalier pour grimper ou franchir des zones de vide. Mais, vous pouvez aussi en faire usage normalement, c’est-à-dire y dormir. Une bonne sieste et, ainsi, Zelda pourra récupérer sa santé. C’est plus économique qu’une potion.

Un écho de lit ne coûte qu’une seule unité de Tri.

Cube d’eau

Gauche Droite

« Amas d’eau ayant pris une forme cubique dans le monde du Néant », indique la description disponible dans l’Encyclopédie. Le cube d’eau ne semble pas faire rêver. En réalité, c’est l’un des meilleurs moyens d’atteindre des zones inaccessibles. L’idée est d’en créer plusieurs pour pouvoir créer une chaîne, horizontalement ou verticalement. Soit de quoi donner naissance à un pont ou à une échelle, dans lesquels on pourra nager sans craindre la chute (gare à la noyade).

Un écho de cube d’eau ne coûte qu’une seule unité de Tri.

Dalle volante

Dans le désert Gerudo, vous récupérerez peut-être une dalle volante. Quand on l’invoque, elle s’envole à toute vitesse dans une direction donnée. Dès lors, on peut s’en servir comme d’une arme. Cependant, on peut aussi la voir comme un moyen de traverser un gouffre. On la fait apparaître, on monte dessus et on part avec. Pratique et rapide.

Un écho de dalle volante coûte trois unités de Tri.

Trampoline

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. // Source : Capture Switch

Vous ne pourrez pas passer à côté du trampoline, disponible dans le premier village par lequel on passe, une fois l’introduction terminée. C’est un véritable trampoline, permettant à Zelda de sauter plus haut. Notons qu’il sera possible de récupérer, plus tard, un accessoire à équiper pour sauter plus haut : l’anneau de la grenouille.

Un écho de trampoline ne coûte qu’une seule unité de Tri.

Nitropoisson

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. // Source : Capture Switch

Vous estimez que notre sélection manque d’un peu de puissance offensive ? Voici le nitropoisson, un poisson qui explose au moindre contact et occasionne de lourds dégâts dans les rangs ennemis. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se transforme alors en jeu Bomberman : on pose une bombe, on attend qu’elle explose et on recommence.

Un écho de nitropoisson coûte quatre unités de Tri — une valeur qui baisse à mesure que Tri gagne en puissance.

Voici d’autres échos qui nous ont été utiles :

Soitula est une araignée qui tise une toile vers le plafond, toile à laquelle on peut ensuite s’accrocher pour grimper (mais il faut un plafond…) ;

est une araignée qui tise une toile vers le plafond, toile à laquelle on peut ensuite s’accrocher pour grimper (mais il faut un plafond…) ; Les chevaliers Darknut sont particulièrement résistants avec leur armure et puissants avec leur grosse hache ;

sont particulièrement résistants avec leur armure et puissants avec leur grosse hache ; Octorok crache des petites pierres qui ne font pas beaucoup de dégâts. Sauf quand on peut en invoquer plusieurs…

