Nintendo n'en a pas fini d'innover sur le secteur du jeu vidéo. Son nouveau Mario Kart combinant jouets et réalité augmentée le prouve.

Mario Kart 8 ne sera pas le seul Mario Kart de la Nintendo Switch. Mais Mario Kart Live Home Circuit n’est pas vraiment un Mario Kart 9. La sortie surprise de Nintendo montre à quel point le géant du divertissement sait innover dans le jeu vidéo, en gardant toujours à l’esprit le fun au lieu de la performance. Cette nouvelle production Nintendo poursuit le chemin initié avec les jouets en carton, en associant un vrai kart radiocommandé à un jeu vidéo sur Nintendo Switch ou Switch Lite.

La réalité augmentée, enfin amusante

Tout le sel de ce nouveau jouet mixte, à la frontière du réel et du virtuel, vient de la petite caméra au-dessus des personnages qui conduisent (Mario ou Luigi) : elle diffuse la course dans la vraie vie en temps réel sur l’écran de la console, qui l’augmente avec les classiques de Mario Kart. Powerups, armes, accélérations, sorties de piste… le jeu vidéo est synchronisé avec la vraie petite voiture et vous permet en pratique de jouer à Mario Kart avec votre salon ou votre chambre pour circuit.

Pour créer des courses, les joueurs auront à leur disposition des points de passage bien réels qui permettront au jeu vidéo de créer des tracés plus ou moins alambiqués. Il suffit de les mettre dans l’ordre dans une pièce pour que le jeu crée un vrai circuit, en ajoutant des courbes, des cadeaux et des barrières. Cette construction initiale du circuit se fait de manière ludique et intuitive, en faisant un premier tour avec l’un des karts.

Pour jouer, il suffit de piloter le kart bien réel avec sa console comme s’il s’agissait d’un kart virtuel et d’utiliser les éléments virtuels du jeu pour agir sur la course réelle. Bref, un jeu complet, qui semble tirer très astucieusement parti de la réalité augmentée, dans un schéma accessible à toutes et à tous. Et en plus de pouvoir ajouter des personnages virtuels à la partie, les joueuses et joueurs pourront jouer jusqu’à 4 sur le même circuit réel, chacun sur leur console.

Pour ce titre hors du commun, célébrant les 35 ans de Super Mario Bros., Nintendo s’est associé à Velan Studios. Un set avec un kart, le jeu vidéo, quatre portes et deux flèches coûtera 99 € le 16 octobre.

