Très attendue des fans de la série, la saison 12 de Doctor Who n'a toujours dévoilé aucune bande-annonce. Mais la BBC vient de diffuser un teaser et une étrange date.

Après avoir été introduite dans le New Year Special 2019 de Doctor Who, Jodie Wittaker est la nouvelle interprète du « Docteur ». Dans la saison 11, elle incarne pour la première fois une femme dans ce rôle. Mais pour la suite, les fans doivent prendre leur mal en patience : la BBC a annoncé que le retour de la série phare de se fera pas avant 2020. La chaîne vient de révéler sur ses réseaux sociaux et sur YouTube un mystérieux teaser qui affiche « Watch this space », suivi d’une date : 23 novembre 2019. Un trailer pour la saison 12 ? L’annonce d’un épisode spécial pour la fin d’année ?

Le teasing a démarré le 31 octobre dernier, quand les comptes de la série ont diffusé un poster avec ce même slogan et l’ombre du Docteur. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle vidéo de 16 secondes publiée ce 11 novembre — présentant seulement un vortex spatiotemporel et le Tardis — a mis les fans en émoi autant qu’il a semé la confusion : est-ce la date d’un trailer ou bien toute autre chose ? La vidéo YouTube règle toute ambiguïté, puisqu’elle est clairement intitulée « series 12 ».

Une date anniversaire

Le 23 novembre ne semble pas être une date choisie au hasard : il y a 56 ans, le 23 novembre 1963, était diffusé en noir et blanc, sur la télé britannique, le tout premier épisode de la série. Le Docteur est alors interprété par William Hartnell. Doctor Who devient rapidement une véritable institution en Angleterre, au point de devenir non seulement culte, mais aussi la série la plus longue de l’histoire. Un épisode spécial est venu fêter les 50 ans, en 2013, en réunissant plusieurs interprètes.

Même quelques années après ce cinquantenaire, la série n’a rien perdu de son succès : le record d’audience est battu, avec 8,2 millions de téléspectateurs lors de la première diffusion sur la BBC du Docteur incarné par Jodie Wittaker — contre 8 millions pour le précédent record, à l’arrivée de Matt Smith. Ce succès démontre aussi que le changement d’interprète avec une femme, pour la première fois depuis le début de la série en 1963, n’a pas été un obstacle, bien au contraire : à travers le principe de la régénération, le changement est inscrit dans l’ADN de la série, qui a tout de même connu 13 (si ce n’est 14) interprètes différents.

La saison 12 reste mystérieuse

Si le tournage de la saison 12 semble être terminé, peu d’informations ont filtré sur son contenu. Mais on sait déjà que trois types d’antagonistes historiques feront leur retour. Douze ans après leur apparition face à David Tennant, en 2007, les Judoons reviendront semer le chaos. Ces aliens à tête de rhinocéros sont effectivement des mercenaires qui ne s’embarrassent même pas de faire des prisonniers, ils avaient donné du fil à retordre au Dixième Docteur et à sa compagne d’alors, Martha Jones. Idem pour les Daleks, que vous reverrez également durant cette saison 12, comme le révèle une photo de tournage. Ce ne sont pas les seuls antagonistes familiers à revenir, les Cybermen étant aussi évoqués.

Côté production, malgré les rumeurs qui avaient circulé il y a quelques mois, Chris Chibnall reste bel et bien le showrunner. Le nombre d’épisodes a également été confirmé : vous suivrez les aventures du Docteur au cours de 10 épisodes d’une durée équivalente à la précédente saison, c’est-à-dire autour de 50 minutes. Tout le casting sera de retour, dont Jodie Whittaker et ses trois compagnons (Bradley Walsh, Tosin Cole, Mandip Gill).

Le 23 novembre 2019 sera probablement le moment de la révélation d’un trailer pour cette saison 12 qui se fait tant attendre. Peut-être qu’un épisode spécial pour la fin d’année sera également annoncé, étant donné qu’il n’a pas été officiellement mentionné par la BBC pour l’instant. L’année dernière, le traditionnel Christmas Special avait été remplacé par un New Year Special, au grand dam de beaucoup de fans.