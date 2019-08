Nintendo a réfuté l'idée de la mise en place d'un programme d'échange de Switch.

Alors que la Nintendo Switch offrant une autonomie supérieure s’apprête à être disponible en France, plusieurs témoignages partagés sur les forums Reddit mentionnaient la mise en place d’un programme d’échange en Amérique du Nord. Le 16 août 2019, Polygon confirmait l’initiative qui consisterait à renvoyer à ses frais une console achetée après le 17 juillet pour obtenir la nouvelle. Sauf que Nintendo a confirmé dans les colonnes de The Verge, le 17 août, qu’il n’y a aucun programme d’échange.

L’information émane d’un porte-parole de Nintendo, qui encourage les joueurs à se rapprocher du S.A.V. pour plus de précisions. Contactée par Numerama, la branche française du constructeur ne s’est toujours pas exprimée. En fin de semaine dernière, l’enseigne Micromania nous a indiqué qu’elle n’avait entendu parler d’aucun programme de remplacement (en France).

Pas de programme d’échange pour la Switch

Un programme d’échange entre les deux modèles de Switch paraissait compliqué — et coûteux — à mettre en place. Et, d’un point de vue commercial, il ne se justifiait pas vraiment : on a rarement vu des entreprises remplacer un produit acquis trop tardivement par rapport à la sortie d’une nouvelle version. D’autant que, dans ce cas précis, il n’y a pas eu de lancement surprise : la nouvelle Switch a été officialisée le 17 juillet avec une commercialisation attendue pour août. Celles et ceux qui voulaient une meilleure autonomie devaient simplement patienter.

En prime, l’argument de l’autonomie est maigre pour motiver un remplacement. Hormis ce critère (qui peut quand même faire gagner deux heures de plaisir dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild), les deux Switch sont exactement les mêmes et font tourner les mêmes jeux (aucun gain de puissance qui rendraient certains titres exclusifs comme sur la New 3DS). Bref, il ne fallait pas acheter une ancienne Switch après le 17 juillet.

