La nouvelle Switch tient-elle ses promesses sur l'autonomie ? Premier élément de réponse.

Après un peu plus de deux ans d’existence, la Nintendo Switch a droit à une nouvelle version avec une autonomie améliorée. Officialisée il y a quelques semaines, elle commence à être disponible chez les revendeurs et Tom’s Guide a pu mettre la main sur un exemplaire. L’occasion de vérifier que Nintendo dit vrai quand il annonce une console capable d’offrir plus de temps de jeu en une seule charge (sans avoir changé la batterie).

La firme nippone promet une autonomie comprise entre 4h30 et 9h pour la nouvelle Switch, contre 2h30 et 6h30 pour l’ancienne. Cette durée dépend évidemment du jeu et des paramètres de la console (luminosité, volume sonore, Wi-Fi activé ou non, etc…). Selon les résultats de Tom’s Guide, publiés le 15 août 2019, Nintendo n’aurait pas menti.

Presque cinq heures sur Super Smash Bros. Ultimate

Le site a mis à l’épreuve les deux Switch avec Super Smash Bros. Ultimate. Il a configuré les consoles avec la luminosité au maximum en prenant soin de désactiver les fonctionnalités de luminosité et veille automatique. Tom’s Guide précise qu’il ne s’agit pas d’un test scientifique mais d’un aperçu des performances.

La nouvelle Switch s’est éteinte au bout de 4h50, contre 2h45 pour la vieille version. On rappellera que la batterie de la première mouture, obtenue en 2017, a quelques heures de vol en bagages — ce qui signifie qu’elle ne peut plus tenir autant qu’avant. Il n’empêche, l’amélioration semble réelle et proche du double : il y a quelques mois, aucun modèle n’était capable de tenir près de 5h avec un jeu gourmand comme Super Smash Bros. Ultimate.

Les résultats obtenus par Tom’s Guide sont corroborés par ceux d’un propriétaire australien, qui a publié une vidéo sur YouTube le 3 août 2019 montrant que la nouvelle Switch a tenu 5h36 sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild (luminosité à 50 %, mode avion enclenché). Au lancement de la console, une balade à Hyrule ne dépassait pas les trois heures.

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte