La saison 10 (ou plutôt « saison X ») de Fortnite vient de débuter ce 1er août 2019. Il faudra dire adieu à de nombreuses armes.

Ne dites plus « saison dix » mais « saison X ». Après la Coupe du Monde qui s’est terminée fin juillet, Fortnite fait peau neuve une nouvelle fois pour sa dixième saison, qui débute ce 1er août 2019 à 10 heures en France.

« Le patch à télécharger sera plus conséquent que les patchs habituels sur toutes les plates-formes », a d’ores et déjà prévenu le compte officiel du jeu.

Carte

La zone de Loot Lake était déjà bien mystérieuse, mais elle l’est à présent encore plus : l’Orbe a explosé mais certains fragments sont restés en suspend, ce qui crée une gravité différente.

Dusty Depot est également bien de retour, comme plusieurs images promotionnelles le laissaient penser.

Armes

L’une des plus grandes nouveautés de cette saison 10 ou « X » est l’intégration d’un véhicule-robot qui peut contenir deux personnes.

De très nombreuses armes ont en revanche été mis « dans la remise », c’est-à-dire qu’elles ne sont plus accessibles dans le jeu pendant une certaine période. On remarque notamment la disparition de la fameuse bulle que tant de joueurs et joueuses appréciaient dans le mode compétitif, mais aussi de la shadow bomb, très prisée également à haut niveau.

Passe de combat

Comme d’habitude, le passe de combat coûtera 999 v-bucks, soit environ 10 euros. Pour la première fois, il sera possible aux joueurs et joueuses de l’offrir à des amis.