Maxime Claudel - il y a 29 minutes Pop culture

Dans sa dernière mise à jour, Super Smash Bros. Ultimate récupère un mode VR grâce au Nintendo Labo.

Nintendo a visiblement pour projet de rentabiliser les lunettes VR disponibles dans le quatrième kit de son Labo. Après une intégration dont on se serait bien passés dans Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, la firme nippone remet le couvert avec Super Smash Bros. Ultimate. Le jeu de combat a reçu une mise à jour 3.1.0 gratuite apportant, notamment, un mode VR.

Cette fonctionnalité, présentée dans une vidéo diffusée le 30 mai 2019, ne devrait pas rallier les joueurs à la cause de la réalité virtuelle made by Nintendo. Dans Super Smash Bros. Ultimate, l’accent est mis sur la possibilité d’assister aux batailles au plus près de l’action.

Un mode spectateur en VR

Concrètement, l’option VR de Super Smash Bros. Ultimate permettra surtout d’observer des combats gérés par l’intelligence artificielle comme si on était assis au premier rang d’une tribune (avec vue à 360 degrés). Grâce à cet ajout (dispensable), les fans pourront peut-être repérer certains détails dans les niveaux compatibles (plusieurs dizaines, dixit Nintendo).

À la fin de de la bande-annonce, Nintendo précise quand même qu’il sera possible de prendre part au combat, mais uniquement en solo face à l’ordinateur. En somme, le mode réalité virtuelle de Super Smash Bros. Ultimate a de nombreuses limites. Il démontre néanmoins la volonté de Nintendo d’optimiser les jouets en carton de son Labo. Il avait commencé par rendre le volant compatible avec Mario Kart 8 Deluxe.