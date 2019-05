Une réunion clé a rassemblé de nombreux personnages, mais tous les visages qu'on voit ne sont pas forcément familiers. Tour de table des participants.

Cet article contient des révélations sur le dernier épisode de Game of Thrones. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous ne voulez pas vous gâcher le plaisir de la découverte, n’allez pas plus loin. Si vous aimez voir le monde brûler, vous pouvez lire avec délectation.

Le tout dernier épisode de Game of Thrones, intitulé Le Trône de Fer (The Iron Throne), a donc été diffusé le dimanche 19 mai 2019 sur HBO. Il apporte une conclusion à l’une des plus ambitieuses sagas télévisées de ces dernières années. Indéniablement, il y aura encore beaucoup à dire et à écrire sur ce grand final, mais aussi sur l’ensemble de cette épopée longue de presque dix ans.

Parmi les sujets de discussion se trouvera certainement cette réunion inattendue qui rassemble de toute évidence les principaux seigneurs et dirigeants de Westeros. Cette rencontre au sommet vise à décider du sort de Tyrion Lannister, l’ancienne Main de la Reine, feu Daenerys Targaryen, et à évoquer le cas de Jon Snow, qui a scellé le destin de la Mère des Dragons en lui plantant un poignard en plein cœur.

Pour celui ou celle qui a suivi assidûment la série, ce lieu lui apparaîtra familier. Ce n’est en effet pas la première fois que la caméra nous montre ces ruines. Il s’agit de Fossedragon (Dragonpit). Dans l’histoire de Westeros, c’est là que la maison Targaryen hébergeait ses dragons. Dans Game of Thrones, c’est sous ce qu’il reste d’un dôme effondré qu’un premier rassemblement de haute rang avait eu lieu, à la fin de la saison 7, dans l’épisode Le Dragon et le Loup (The Dragon and the Wolf). Il s’agissait alors, pour les vivants, de mettre exceptionnellement leurs différences de côté, pour s’unir face aux morts.

Par contre, peut-être avez-vous eu plus de mal à reconnaître toutes les personnes qui ont siégé à nouveau à Fossedragon dans cet épisode final riche en rebondissements. Si on ne doute pas que vous avez identifié sans souci les Stark et quelques autres visages bien connus, d’autres ont pu vous échapper. Soit parce qu’ils n’étaient pas réapparus dans la série depuis bien longtemps, soit parce que ce sont de nouvelles têtes.

Qui sont les personnages qui participent à cette réunion au sommet ?

Passons-les donc en revue un par un. Il n’est pas inutile de s’attarder sur chacun d’entre eux, puisque c’est de ce conseil informel qu’ont été actées plusieurs grandes décisions, qu’il s’agisse du sort de Tyrion Lannister et de Jon Snow, de l’avenir du Nord et du nouveau suzerain des royaumes de Westeros. Voici donc, de gauche à droite, en partant du centre, les personnalités présentes.

Ver Gris (Grey Worm) : C’est l’un des Immaculés d’Astapor et surtout, leur commandant. Il a été le compagnon de l’ex-esclave Missandei, qui a été tuée sur ordre de Cersei Lannister. La disparition de sa bien-aimée, décapitée d’un coup d’épée par La Montagne, a fait naître chez Ver Gris une rage renouvelée et à l’égard de celles et ceux qui se dressent contre sa reine, Daenerys. Cette dernière l’a nommé commandant en chef de ses armées, au rang de connétable. Il avait en charge la gestion de Port-Réal jusqu’à la réunion.

Tyrion Lannister : Prisonnier des Immaculés, ancien conseiller de Daenerys Targaryen, dont il a été la Main de la Reine. Du fait de la disparition de son père (Tywin), de son frère (Jaime) et de sa sœur (Cersei), il devient naturellement le seigneur des Terres de l’Ouest, et du château Castral Roc, là où règne la puissante maison Lannister. Sa capacité de voter à ce rassemblement est incertaine, étant prisonnier.

Samwell Tarly : Il est en principe le seigneur de la maison Tarly depuis la mort de son père Randyll et de son frère Dickon, brûlés vifs par Daenerys Targaryen. La famille Tarly n’est pas une maison suzeraine : elle est vassale de la maison Tyrell. Dans la mesure où Samwell devient plus tard le mestre de la Citadelle, il n’est pas certain s’il représente les siens ou peut-être les érudits de Westeros.

Un premier inconnu : Il s’agit probablement d’un seigneur, sinon à quel titre siégerait-il à ce conseil ? Il pourrait s’agir d’un membre de la maison Tyrell, envoyé en émissaire, puisqu’il s’agit de l’une des grandes familles régnantes des Six Royaumes. Il est à noter que Bronn va par la suite récupérer la direction de la maison Tyrell et, par ricochet, de toute la région appelée le Bief.

Edmure Tully : il s’agit de celui qui tente un petit discours pour se faire désigner dirigeant des Sept Royaumes avant de se faire gentiment rabrouer par Sansa Stark. Edmure Tully est le dirigeant de la maison Tully, qui est à la tête de la région du Conflans. Il est le frère de Catelyn Tully, épouse du brave Eddard Stark, et donc l’oncle des enfants Stark. Il a été marié à l’une des filles de la maison Frey et a été au cœur des Noces Pourpres…. Il a aussi été un prisonnier de guerre et utilisé par les Lannister pour capturer le château de Vivesaigues, siège des Tully.

Arya Stark : Est-il besoin de la présenter ? Sa présence n’est pas justifiée d’un point de vue politique. Elle ne dirige pas la maison Stark et ne souhaite pas avoir des responsabilités de cette nature. Peut-être est-elle là au motif qu’elle a été déterminante lors de la Bataille de Winterfell. C’est quand même elle qui a donné le coup d’estoc fatal au Roi de la Nuit, qui voulait réduire le monde à néant.

Bran Stark : Du fait des révélations autour de la généalogie de Jon Snow et de la mort de son grand frère Robb, il est, en tant qu’aîné mâle de la famille Stark, l’héritier logique du Nord — d’autant que son autre frère, Rickon, bien que plus jeune, est mort aussi aussi. Mais c’est en réalité Sansa qui va récupérer le pouvoir septentrional. Cependant, Bran le Brisé a abdiqué… pour récupérer le Trône de Fer. Enfin, ce qu’il en reste. Avait-il tout prévu depuis le début grâce à ses dons surnaturels ?

Sansa Stark : Elle non plus n’a pas besoin d’être beaucoup présentée. Sa finesse politique lui a permis de rendre au Nord son indépendance — on ne parle plus des Sept Royaumes mais des Six — et elle récupère au passage le pouvoir, ce qui n’est pas rien où dans un monde où les attributs sexuels comptent plus que le mérite. Bran ayant renoncé au Nord, c’est donc comme patronne de la maison Stark qu’elle est ici.

Brienne de Torth (Tarth en VO) : elle est l’héritière de la maison Torth, qui est elle-même vassale de la maison Baratheon. Après avoir été chevalière au service de Renly Baratheon, elle est missionnée par Catelyn Stark pour escorter Jaime Lannister jusqu’à Port-Réal pour échanger cet otage contre les deux filles Stark, Sansa et Arya. En principe, elle est sous les ordres de Gendry Baratheon, le nouveau seigneur des Terres de l’Orage.

Davos Mervault (Seaworth en VO) : dit le Chevalier Oignon. Son droit de vote à l’assemblée des puissants n’est pas certain. Il a toutefois servi comme Main du Roi auprès de Stannis Baratheon, après avoir été anobli par ce dernier. Il a aussi été au cœur du pouvoir, auprès de Jon Snow notamment, et a participé à certaines des batailles clés du royaume. Il est en principe le vassal de Gendry Baratheon.

Gendry Baratheon : Le bâtard de Robert Barathon. Sa filiation à Robert avait été découverte par Eddard Stark. Après avoir bourlingué, Gendry Baratheon a participé à la Bataille de Winterfell. Daenerys Targaryen, qui a su quels liens l’unissaient à Robert, a décidé de le légitimer en le bombardant seigneur d’Accalmie, le fief de la maison Baratheon. Représentant l’un des royaumes de Westeros, sa présence est plus que légitime.

Un deuxième inconnu : Il s’agit là encore très probablement d’un seigneur ou d’un émissaire d’une maison. Sa proximité avec Gendry Baratheon laisse à penser qu’il a un lien avec les Terres de l’Orage. L’aspect de son armure laisse à penser qu’il vient de la moitié nord de Westeros.

Un troisième inconnu : Troisième inconnu de cette réunion. Au regard de l’épaisse fourrure sur ses épaules, on devine qu’il vient plutôt du Nord. On le suppose proche de Yara Greyjoy, à sa gauche, car lorsque Arya profère une menace, il semble prêt à réagir.

Yara Greyjoy : La mort successive de son père, Balon, de ses trois frères, Rodrick, Maron et Theon, ainsi que de son oncle, Euron, lui a ouvert un boulevard politique. Elle commande désormais la Flotte de Fer — en tout cas, ce qu’il en reste — à Pyk, la forteresse de sa famille. Elle est la suzeraine des îles de Fer et a ployé le genou devant Daenerys Targaryen. Elle ne remet toutefois pas en cause l’arrivée au pouvoir de Bran le Brisé.

Le prince de Dorne : Les vêtements qu’il porte trahissent son allégeance : il représente Dorne, la région la plus méridionale de Westeros. On ne sait pas qui il est en regardant l’épisode car le scénario ne le dit pas, mais IMDB trahit son identité : il s’agit dur prince de Dorne.

Robin Arryn : Il est le fils de Jon Arryn, l’ancienne Main du Roi d’Aerys II Targaryen, dit le Roi Fou, et de Lysa Tully, devenue Lysa Arryn. De ce fait, il est le seigneur de la maison Arryn et règne sur le château des Eyrié et sur toute la région du Val. Encore jeune, sa patrie a été à plusieurs reprises d’un grand secours, notamment au moment de la Bataille des Bâtards, pour percer les lignes ennemies.

Yohn Royce : Il est un seigneur important du Val et dirige la maison Royce de Roches-aux-runes. En attendant d’endurcir le jeune Robin aux réalités de la guerre et de la politique, Yohn Royce a été le principal interlocuteur des autres royaumes. S’il est très lié par allégeance au Val d’Arryn, Yohn Royce entretient d’excellentes relations avec la maison Stark.

Un quatrième inconnu : Son accoutrement laisse aussi penser qu’il vient plutôt d’une des grandes régions du nord. Probablement là encore un seigneur ou un émissaire.

Malheureusement, les inconnus ne sont pas crédités sur IMDb sous un rôle qui pourrait les identifier facilement.