[Deal du jour] La saison 1 de l’adaptation de The Last of Us par HBO sera disponible ce mercredi 19 juillet 2023, en DVD et Blu-ray. Maintenant que la série n’est plus disponible via l’abonnement Amazon Prime, le support physique est une excellente alternative pour posséder l’intégrale de la première saison.

The Last of Us a marqué le monde des séries télé en ce début d’année. Adaptation par la chaîne HBO du premier épisode de la saga de jeu vidéo éponyme, elle a su, le temps de neuf épisodes, se démarquer de son modèle. À partir du 15 juillet 2023, la série ne sera plus proposée aux abonnés Amazon Prime Video. Elle restera dans le catalogue d’Amazon, mais via le Pass Warner, proposé à 9,99 euros par mois en plus de l’abonnement Prime Video.

Alors que la saison 2 est confirmée, la sortie du DVD et Blu-ray, qui réunit l’intégralité de la première saison, est une bonne solution pour voir, revoir, ou simplement posséder, l’une des meilleures séries de l’année.

The Last of Us, la série // Source : HBO

Où précommander la première saison de The Last of Us en DVD et Blu-ray ?

L’humanité a été décimée après la mutation d’un champignon parasite, le Cordyceps. Joel, interprété par Pedro Pascal devra accompagner Ellie, jouée par Bella Ramsey, dans un périple à travers les États-Unis. Neil Druckmann, déjà au scénario et à la réalisation des jeux, et Craig Mazin, créateur de la minisérie Chernobyl, ont adapté et enrichi l’histoire originale pour HBO. Les deux showrunners montrent, pendant neuf épisodes bien rythmés, qu’une bonne adaptation de jeu vidéo est possible.

Précommander la première saison de The Last of Us sur Amazon

Le DVD de la première saison de la série The Last of Us est disponible sur Amazon au prix de 24,99 €, et en Blu-ray au prix de 34,99 €.

Une édition 4K Ultra HD-SteelBook limitée est aussi disponible, au prix de 44,99 €. Ce sont actuellement les prix le plus bas.

Pour aller plus loin avec la série The Last of Us

👉 Consultez notre critique de la saison 1 de The Last of Us

👉 Découvrez notre sélection de jeux qui prendront le relais à la fin de la série.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.