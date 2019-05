Dans un échange avec des investisseurs, le PDG de Disney a laissé entendre que le futur film Star Wars après l’Épisode IX sera le long-métrage scénarisé par les showrunners de Game of Thrones.

Entre le cinéaste Rian Johnson et les scénaristes David Benioff et D.B. Weiss, Disney a choisi : le prochain film sur Star Wars qui arrivera au cinéma après l’Épisode IX — qui sortira en salles à la fin d’année — ne sera pas le premier volet de la trilogie du réalisateur américain (à qui l’on doit l’Épisode VIII). Ce sera le long-métrage écrit et produit par les deux showrunners de Game of Thrones.

C’est ce que rapporte Polygon, en se basant sur ce qu’a déclaré Bob Iger, le PDG de Disney, lors d’un échange téléphonique avec des investisseurs.

Pas de films en 2020 et 2021

En principe, les deux scénaristes doivent encadrer la création d’une série de films, dont le nombre n’est pas précisé. Ce projet a été annoncé le 6 février 2018. On sait que ce projet n’aura aucun lien avec les autres trilogies — hormis qu’il se passe dans le même univers fictif. En outre, ce ne sont ni David Benioff ni D.B. Weiss qui seront derrière la caméra, mais des cinéastes sollicités pour l’occasion.

Début mai, Disney a dévoilé son plan de bataille cinématographique pour les dix ans à venir ou presque. Si aucun film Star Wars n’est prévu en 2020 et 2021, les festivités reprendront en 2022, 2024 et 2026, avec un film pour chacune de ces années. On ne sait pas comment ils s’appellent. Mais en se basant sur ce que rapporte Polygon, le film de 2022 sera le premier film de la série pilotée par les deux showrunners.

Il n’est en revanche pas certain que les films d’après appartiendront aussi à cette série ou si Disney fera une pause et embrayera avec la trilogie de Rian Johnson. En outre, il est aussi possible que le calendrier dévoilé par Disney début mai évolue significativement dans les mois et les années à venir, selon les opportunités qui se présenteront et les contraintes du planning pour éviter les télescopages.