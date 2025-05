Lecture Zen Résumer l'article

Avant d’incarner le personnage d’Ellie dans The Last of Us, l’actrice Bella Ramsey était surtout connue pour son apparition brève, mais intense, dans Game of Thrones. Lors d’une interview croisée avec Kit Harington, les deux anciens partenaires de jeu se sont souvenus du tournage de la série de HBO, et d’un moment particulièrement humiliant pour l’interprète de Jon Snow.

En 2016, Bella Ramsey débarquait sur nos écrans dans un rôle secondaire, mais iconique : celui de Lyanna Mormont dans Game of Thrones. Plus de dix ans plus tard, la comédienne s’impose de nouveau comme une personnalité incontournable du petit écran. Cette fois, elle donne vie à Ellie, héroïne si importante de The Last of Us, l’adaptation en série du jeu vidéo post-apocalyptique du studio Naughty Dog.

Pour l’occasion, elle a pu renouer, le temps d’une interview, avec son ancien complice Kit Harington, qui a incarné Jon Snow pendant les 8 saisons de Game of Thrones. L’occasion pour les deux acteurs d’évoquer ensemble un souvenir de tournage plutôt humiliant.

« Je n’avais pas l’impression de travailler avec une enfant »

Lors d’un entretien accordé à Interview Magazine, Bella Ramsey et Kit Harington se sont ainsi retrouvés, 7 ans après leur dernière rencontre sur le tournage de Game of Thrones. L’occasion de se remémorer leurs expériences respectives sur cette série devenue culte : « Je pense que j’avais 11 ans quand on s’est rencontrés pour la première fois », se souvient Bella Ramsey. « Je n’avais jamais été sur un tournage avant, donc je n’avais aucune idée de ce à quoi cela pourrait ressembler. Mais, bizarrement, je n’étais pas nerveuse du tout parce que je ne savais pas vraiment que je voulais être comédienne, donc je n’avais aucune attente. »

Kit Harington, lui, se souvient d’avoir été immédiatement impressionné par son jeu : « Tu avais une sorte d’assurance et de clarté qui était plutôt inhabituelle pour une jeune actrice. Je n’avais pas l’impression de travailler avec une enfant, mais plutôt avec une personne déjà très expérimentée. »

Or, Bella Ramsey semblait avoir une telle confiance en elle qu’elle n’a pas hésité à souffler ses lignes de dialogue à Kit Harrington : « J’ai des remords maintenant, je me dis ‘Oh mon dieu, c’est affreux’. Mais à l’époque, cela venait d’une intention plutôt innocente. Je me disais ‘Kit semble en difficulté et je le sais donc je vais lui chuchoter son dialogue’. »

L’interprète de Jon Snow n’a pas caché qu’il avait trouvé ça « plutôt humiliant » et qu’il avait probablement « choisi d’oublier cette scène ». Pour autant, il a rassuré Bella Ramsey : « Ce n’était pas du tout agaçant. Je me suis plutôt dit ‘Mon dieu, il faut vraiment que je m’améliore. Je suis venu sur le tournage en ne connaissant pas réellement mes lignes de dialogue, dans toute mon arrogance, en pensant que je jouais juste face à une enfant. Et puis, cette même enfant m’a complètement exterminé’. Ce n’est pas une compétition, mais je me suis dit que j’étais sûrement devenu trop à l’aise dans mon personnage de Jon Snow. » Moralité : il faut toujours écouter Bella Ramsey.

