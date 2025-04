Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la première saison de la série A Knight of the Seven Kingdoms doit encore être diffusée en fin d’année 2025, George R.R. Martin a déjà mentionné la suite, avec l’adaptation du deuxième tome des aventures de Dunk et l’Œuf.

George R.R. Martin ne fait pas que rouspéter. S’il a décoché quelques flèches à l’encontre de l’adaptation de House of the Dragon, l’auteur du Trône de Fer sait aussi distribuer les bons points. C’est justement ce que l’écrivain américain vient de faire dans un billet de blog, publié le 7 avril 2025, en évoquant à la suite plusieurs sujets.

Ainsi, l’intéressé s’est dit tout à fait satisfait de ce qu’il a vu dernièrement de la future série télévisée A Knight of the Seven Kingdoms, qui adapte un autre pan de son univers littéraire. « Je l’ai regardée à nouveau la semaine dernière, avec les derniers montages. Je trouve qu’elle a l’air bien. Je l’aime beaucoup », a-t-il indiqué.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

A Knight of the Seven Kingdoms sera bientôt diffusée sur Max

Ce n’est pas la première fois que George R.R. Martin exprime sa satisfaction. Il s’était déjà montré très enthousiaste en début d’année, à propos de la série HBO. A Knight of the Seven Kingdoms, que l’on pourrait traduire par Un chevalier des Sept Couronnes, vise à adapter le premier roman des aventures de Dunk et de l’Œuf, intitulé Le Chevalier errant (The Hedge Knight).

Constituée de six épisodes, la série doit sortir à l’automne 2025 sur Max, la plateforme de streaming de HBO. Située 90 ans avant les évènements de Game of Thrones, elle suit les péripéties d’un drôle de duo : Duncan le Grand, un chevalier errant surnommé Dunk, et son très jeune écuyer, l’Œuf, qui s’avère être… Aegon Targaryen.

Une deuxième saison déjà sur les rails

Mais cela n’est sans doute pas le plus important dans la prise de parole de l’écrivain : en effet, George R.R. Martin a fait savoir que les équipes de HBO cravachent pour « terminer » l’adaptation du deuxième roman court, titré L’épée Lige (The Sworn Sword). Ce qui, on le comprend, formera donc la saison 2 d’A Knight of the Seven Kingdoms.

À ce stade, les aventures de Dunk et l’Œuf sont réparties sur trois romans courts déjà publiés — le dernier paru étant L’Œuf de dragon (The Mystery Knight). Par le passé, George R.R. Martin a suggéré qu’il devrait y en avoir d’autres, jusqu’à une dizaine au total. Une partie d’entre eux a déjà un titre de travail, mais aucun calendrier clair de publication n’existe.

Duncan, dans A Knight of the Seven Kingdoms. // Source : Max

Selon l’auteur, visionner les épisodes de la série lui « a donné envie de commencer à écrire le prochain roman court », mais il s’est ravisé dans la foulée en expliquant « qu’il y a trop de choses à faire ». Les fans le savent bien : cela fait une éternité qu’ils attendent la sortie du prochain roman du Trône de Fer, The Winds of Winter (Les Vents de l’Hiver).

Le dernier billet de blog de George R.R. Martin est d’ailleurs clair là-dessus : il n’y a aucune annonce à attendre de sa part sur l’achèvement de l’écriture de The Winds of Winter, qui sera l’avant-dernier tome de la saga — le récit doit s’achever ensuite avec A Dream of Spring (Un Rêve de Printemps). Ce n’est pas demain la veille qu’on le lira, à ce rythme.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama