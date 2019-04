La saison 8 de Game of Thrones arrive très prochainement sur nos écrans. Que peut-on en attendre ? Quelles prophéties pourraient se réaliser ? On a résumé les plus gros dénouements possibles.

Quelques jours seulement nous séparent du lancement de la 8e et dernière saison de Game of Thrones, qui sera diffusée dès le 14 avril. Pour patienter, nous avons tenté de compiler les questions qui restaient en suspens à la fin de la saison 7. Quelles prophéties pourraient se réaliser, quelles guerres seront menées, qui risque de mourir ? On fait le point sur les principales théories.

L’hiver va-t-il enfin arriver ?

Depuis la première saison, une phrase revient en boucle : « winter is coming » (en français, « l’hiver arrive »). Cela signifie que les Marcheurs blancs vont passer le Mur qui les séparent des vivants.

La fin de la saison 7 laisse assez peu de doutes sur le sujet. Lors d’une bataille contre les Marcheurs blancs, Daenerys a perdu l’un de ses trois dragons. Alors qu’on le pensait mort, il s’est subitement réveillé avec des pupilles bleues. Cela signifie qu’il est passé dans l’autre clan, celui des morts-vivants…

Bran Stark, qui est devenu la Corneille à trois yeux et peut ainsi voir des scènes du passé ou du futur, a eu une vision dans laquelle il voit ce dragon cracher du feu sur le Mur. Une immense brèche y est faite.

Les vivants ont-ils une chance de combattre les morts ?

La question qui se pose ensuite est de savoir quelles sont les chances de réussite des vivants face aux morts.

Jusqu’à la saison 7, les vivants semblaient largement pénalisés, malgré les dragons de Daenerys et les nombreuses armées que possèdent les vivants. Mais tout a changé grâce à une découverte faite par Samwell Tarly (Sam). Dans la saison 3, il tue un Marcheur grâce à un poignard fabriqué en verredragon. Il ne fait alors pas le lien entre la matière de l’arme et son acte. Dans la dernière saison diffusée, il confirme cependant que le verredragon permet de tuer les morts grâce à de vieux écrits trouvés dans des livres.

Il rapporte ces faits à Jon Snow, qui parvient à convaincre Daenerys Targaryen de le laisser exploiter des carrières de verredragon sur son territoire. Auront-ils le temps de fabriquer suffisamment d’armes ? Telle est la question. Une autre menace plane par ailleurs au-dessus de leurs têtes, sans qu’ils le sachent…

Deux guerres au lieu d’une ?

Dans la saison 7, Tyrion Lannister pense avoir réussi à convaincre sa sœur Cersei de se joindre à Jon et Daenerys pour combattre les Marcheurs blancs. On découvre grâce à une discussion entre Cersei et son autre frère (et amant) Jaime qu’il n’en est rien. Cersei a en fait acheté en secret une armée de mercenaires. Elle a envoyé Euron Greyjoy, qu’elle a promis d’épouser contre son aide, la chercher.

Cette armée servira-t-elle uniquement à la défendre, ou compte-t-elle attaquer sur de nouveaux fronts ? Connaissant Cersei et son goût pour les manigances, on pencherait plutôt vers la deuxième option…

L’enfant de Cersei verra-t-il le jour ?

Dans la saison 7, Cersei apprend à Jaime qu’elle est enceinte. Va-t-elle bientôt mettre un enfant au monde ? Les prophéties qui la concernent nous laissent dubitatifs.

Au cours du premier épisode de la saison 5, on aperçoit dans un flash-back une Cersei adolescente. Avec une amie, elle part à la rencontre de Maggy, une mystérieuse sorcière qui prédirait l’avenir. Cersei apprend qu’elle épousera non pas un prince, mais un roi. La sorcière lui dit aussi qu’elle sera reine (ce qui est le cas à la fin de la saison 7), jusqu’à ce que quelqu’un de plus jeune et plus beau ou belle ne la tue en l’étouffant. La prophétie indique aussi que Cersei aura trois enfants, qui mourront tous.

La Lannister a déjà eu trois enfants : Myrcella, Tommen et Joffrey, qui sont morts. Si la prophétie se réalise, cela signifie qu’elle n’aura pas de 4e enfant. Le bébé va-t-il être mort-né ? Cersei mourra-t-elle avant de le mettre au monde, ou a-t-elle inventé l’existence de cet enfant pour convaincre Jaime de rester à ses côtés ? Tout est possible.

Le doute est aussi entier sur l’identité de la jeune personne qui la tuera. Celle-ci est définie dans la prophétie par le terme valyrien Valongar. Il signifie « petit frère » ou sœur, puisque c’est un terme de genre neutre. Il pourrait désigner Tyrion Lannister, sur lequel Cersei a toujours eu des doutes, mais aussi Jaime Lannister. Si l’on entend la prophétie dans un sens plus large, Arya, la plus petite sœur des Stark, semble être également une candidate crédible. Elle a cependant jusqu’ici plutôt privilégié l’épée à l’étouffement…

Daenerys va-t-elle devoir tuer Jon ?

Un autre assassinat important est possible dans la saison 8 : celui de Jon, par Daenerys.

À la fin de la saison 7, les deux personnages phares de la série ont une relation intime. On apprend d’ailleurs au même moment qu’ils auraient un lien de filiation : Daenerys serait la tante de Jon, le fils bâtard des Stark, comme on le voit sur cet arbre généalogique.

Il y a dans la série une légende que vous aviez peut-être oubliée : celle d’Azor Ahai. Ce nom désigne l’héritier ou l’héritière du guerrier qui a jadis combattu et repoussé les Marcheurs blancs. C’est la personne qui détiendrait légitimement le trône de fer. Une hypothèse est que Daenerys serait Azor Ahai. Elle est d’autant plus plausible que dans la saison 7, la prêtresse Melisandre vient expliquer à Daenerys qu’un prince va ramener la lumière sur le monde des vivants. L’intéressée lui répond qu’elle n’est pas un prince et son interprète lui indique alors que le terme est non-genré : il pourrait s’agir d’une princesse.

Par ailleurs, la prophétie sur Azor Ahai explique que l’héritier ou l’héritière va faire trois choses : tenter de tremper sa lame dans l’eau, et échouer, la tremper dans le cœur d’un lion, et échouer, puis la planter dans le cœur de son ou sa bien-aimée, et gagner. Dans la saison 7, Daenerys perd une bataille en mer (celle avec les Greyjoy). Elle perd aussi à Castral Roc contre les Lannister, dont l’emblème est un lion. Si elle est bien Azor Ahai, tout porte à croire qu’elle devra sacrifier son bien-aimé, Jon.

Certains pensent à l’inverse que Jon serait l’héritier du trône, auquel cas il devra peut-être assassiner Daenerys… D’autres hypothèses estiment que ce serait Jaime Lannister, qui tuerait de fait Cersei, ce qui rejoint la théorie précédente.

Qui finira sur le trône ?

Si les Marcheurs blancs gagnent la bataille, aucun humain ne pourra l’emporter. Si ce n’est pas le cas, les paris restent ouverts. Comme on vous l’expliquait précédemment, la théorie d’Azor Ahai et les prophéties concernant Cersei font pencher la balance vers Daenerys, Jon ou Jaime. Les scénaristes de Game of Thrones nous ont cependant appris qu’il faut s’attendre à tout dans la série. Arya, qui est devenue une sans-visage, ne semble pas très intéressée par l’idée de régner. Sa sœur Sansa en revanche, semble s’être forgée un solide esprit de conquérante, qui pourrait la pousser à vouloir s’asseoir sur le trône.

À quoi va servir Bran Stark ?

Depuis 7 saisons, le dernier de la fratrie Stark, Bran, poursuit une sorte de formation pour devenir la Corneille à trois yeux. Il y est enfin parvenu. Les pouvoirs dont il hérite en font un personnage indéniablement important.

Dans la saison 4, la corneille fait une révélation à Bran. Elle lui explique qu’il ne marchera plus jamais (il est handicapé au niveau des jambes depuis que Jaime l’a poussé du haut d’une tour), mais qu’il volera. Ce terme pourrait désigner le fait qu’il puisse voler dans le temps, entre le passé, le présent et le futur. Mais selon certains, cela signifie qu’il pourra prendre le contrôle de l’un des dragons de Daenerys. Bran a d’ailleurs déjà prouvé qu’il pouvait prendre le contrôle de certains humains, grâce à ses pouvoirs. Avec un peu de chance, il pourra même entrer dans l’esprit du dragon qu’ont récupéré les Marcheurs blancs.

Il existe évidemment des tas d’autres théories sur Game of Thrones, comme celle qui laisse entendre que Bran Stark serait le roi des Marcheurs blancs (eh oui). Pour savoir lesquelles se réaliseront vraiment, il faudra attendre le 14 avril. La série sera diffusée sur HBO et en direct et en replay en France sur OCS. D’ici-là, vous pouvez (re)regarder la bande-annonce, lire notre résumé des 7 premières saisons, ou vous remettre dans le bain en vous remémorant les toutes dernières péripéties de la saison 7.

Cet article a été réalisé avec l’aide de Claire Braikeh, Léa Hamadi et Geoffroy Husson.