HBO a révélé la première bande-annonce de la saison 8 de Game of Thrones.

Enfin ! Après plusieurs semaines de teasing de la part de HBO, la chaîne de télévision américaine s’est enfin décidée à publier la première vraie bande-annonce annonçant la saison 8 de Game of Thrones, celle qui mettra un point final à la saga commencée en 2011. Une bande-annonce d’un peu plus de deux minutes, qui donne un réel aperçu de ce qui attend les fans pour les six épisodes finaux — en attendant les séries dérivées.

Les vivants contre les morts

Toute le trailer est évidemment construit sur le conflit qui s’annonce entre les vivants et les morts, sans rien révéler de son issue ni du destin des personnages. Qui survivra ? Qui périra ? Et surtout, qui siégera en définitive sur le Trône de Fer. Y aura-t-il seulement encore un royaume à gouverner à la fin ? On sait que l’écrivain, George R. R. Martin, a en tête une fin au goût amer, mais les créateurs de la série TV ont depuis quelques saisons dépassé le récit du roman et pris de fait quelques libertés.

Pour éviter une déconvenue similaire à celle qui s’était produite lors de la saison 7, avec quelques épisodes et des scripts qui avaient fuité sur Internet à la suite d’un piratage, HBO a pris des mesures draconiennes, interdisant notamment au maximum le papier (la chaîne avait déjà pris des dispositions fortes précédemment).La chaîne est même allée jusqu’à tourner plusieurs fins différentes pour garder intacte la vraie fin jusqu’au moment de sa diffusion

La saison 8 de Game of Thrones sera diffusée à partir du 14 avril 2018.