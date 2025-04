Lecture Zen Résumer l'article

Des scientifiques américains de la société Colossal Biosciences auraient réussi à « ressusciter » une espèce de loups disparue il y a des milliers d’années.

C’est la nouvelle scientifique qui agite le monde depuis le lundi 7 avril 2025 : des scientifiques américains de la startup de biotechnologies Colossal Biociences ont annoncé avoir réussi à « cloner » une espèce ancienne de loup. Cette espèce, dont les membres sont aussi surnommés les « loups terribles », avait pourtant disparu il y a des milliers d’années.

Les bébés loups ont notamment été présentés par la société dans deux vidéos mises en ligne sur YouTube le 7 avril. Comment cela est-il possible ?

Comment Colossal Biociences explique avoir « ressuscité » ces loups géants

La recette pour cloner des loups millénaires et disparus ? D’abord, prendre 2 fossiles datant de plusieurs milliers d’années, appartenant à l’espèce en question. Selon un article du Time, c’est ainsi que Ben Lamn, le PDG de l’entreprise, explique que Colossal Biociences a procédé : « Notre équipe a pris l’ADN d’une dent vieille de 13 000 ans et d’un crâne vieux de 72 000 ans et a fabriqué des chiots de loup en bonne santé. »

L’étape suivante ? Analyser et séquencer l’ADN de ce « loup terrible ». Les chercheurs auraient réussi à reproduire 91 % de son génome, d’après le New Yorker.

La technologie CRISPR permet de « couper » l’ADN dans une cellule pour la modifier génétiquement.

Les plus proches parents de ces anciens loups sont les loups gris. Selon le New Yorker, ces espèces de loups partagent 99,5% de leur ADN. Ainsi, comme l’explique Beth Shapiro, responsable scientifique de Colossal Biosciences, dans un article d’AP News, « les scientifiques ont prélevé des cellules sanguines d’un loup gris vivant et ont utilisé CRISPR pour les modifier génétiquement à 20 endroits différents ».

Enfin, « les scientifiques ont transféré ce matériel génétique dans un ovule de chien domestique. Une fois prêts, les embryons ont été transférés à des mères porteuses, également des chiens domestiques, et 62 jours plus tard, les petits génétiquement modifiés sont nés », poursuit Beth Shapiro.

Le 1er octobre 2024, sont donc nés Romulus et Remus, deux mâles, puis Khaleesi, une femelle, quelques mois plus tard. Ils vont bien et grandissent dans un endroit tenu secret aux États-Unis.

Peut-on dire que ce sont les mêmes loups que ceux qui ont disparu ?

Selon Vincent Lynch, biologiste à l’Université de Buffalo qui n’a pas participé à cette recherche, ce que l’entreprise Colossal Biociences a entrepris n’est pas de « ressusciter » des loups géants. Auprès d’AP News, il détaille : « Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c’est faire en sorte que quelque chose ressemble superficiellement à quelque chose d’autre, et non pas faire revivre complètement des espèces éteintes. » Avant d’ajouter, qu’aujourd’hui, « quelle que soit la fonction écologique que le loup géant remplissait avant de disparaître, il ne peut plus remplir ces fonctions ».

Comme le résume un article du Time, dans cette démarche, ce n’est pas un ancien ADN de loup terrible qui a été réellement ajouté dans le génome du loup gris. Le débat est donc en cours parmi les scientifiques : s’agit vraiment d’une résurrection de ces loups, ou juste de la création d’une espèce se rapprochant très fortement de l’original ? Il est d’autant plus difficile de répondre pour l’instant, du fait que la plupart des informations partagées viennent de l’entreprise Colossal Biosciences elle-même, sans publication des données dans une revue scientifique.

