Le youtubeur Frikidoctor, habitué des leaks sur Game of Thrones, a publié une vidéo qui aurait détaillé toute l'intrigue du premier épisode de la saison 8, prévu pour le 14 avril prochain. La vidéo a été supprimée après une demande de HBO.

La saison des spoilers de Game of Thrones est désormais ouverte.

C’est le youtubeur espagnol Frikidoctor qui a ouvert le bal, ce vendredi 22 mars 2019. L’homme habitué des leaks de Game of Thrones a publié une vidéo intitulée « tous les spoilers du premier épisode de la dernière saison », réalisée en espagnol. La vidéo a été retirée de YouTube en quelques heures à la demande de HBO, affirme l’Espagnol, qui est également un grand habitué du forum /freefolk de Reddit.

Que contenait cette fameuse vidéo ? Peu d’internautes ont pu y avoir accès, mais quelques uns ont eu le temps d’en aspirer les sous-titres et de traduire son contenu en anglais. Le youtubeur y aurait décrit pendant plusieurs minutes la trame entière de l’épisode 1 de la saison 8 de Game of Thrones. Il aurait repris à la fois les éléments de la bande-annonce qui est déjà sortie en rajoutant de nombreuses informations inédites concernant le déroulement des scènes — nous ne les reproduirons pas ici.

Or le grande retour de la série phénomène n’est prévu que pour le 14 avril prochain, soit dans un peu plus de trois semaines. La chaîne privée HBO qui produit et diffuse la série est donc extrêmement vigilante, et inquiète, de potentiels leaks qui viendraient gâcher les révélations de cette ultime saison.

Des spoilers bien réels ?

Y a-t-il une chance pour que ces spoilers soient bien réels ? L’identité du youtubeur appuie cette thèse. Cela fait trois ans que Frikidoctor donne du fil à retordre à HBO. Comme il l’aurait dit dans sa nouvelle vidéo, il y aurait reproduit la trame des vidéos qu’il avait déjà réalisées pour les saison 6 et 7 : il a pour habitude de détailler, face caméra, des morceaux de l’intrigue à l’oral, sans ajouter aucune image des épisodes en question. Les dernières années, les « prédiction » de l’Espagnol s’était avérées exactes — certains le soupçonnent d’avoir une source haut placée chez HBO Espagne.

Le fait que la vidéo ait été supprimée alors qu’elle ne contenait à priori aucune image fuitée de l’épisode renforce la croyance des fans en la qualité des spoilers de Frikidoctor. Un autre indice met à la puce à l’oreille : un modérateur de Reddit a bloqué un post qui partageait la vidéo du youtubeur, affirmant qu’il s’agissait d’une demande directe de HBO.

Dans d’autres messages publiés sur le réseau social, Frikidoctor affirme qu’il va tenter de mettre en ligne à nouveau une vidéo, cette fois-ci sans aucune image ni son appartenant à HBO (même de la bande-annonce publique), afin que la chaîne américaine n’ait plus aucun moyen légal de faire retirer son contenu.

Une chose est sûre : Frikidoctor est désormais une star du subreddit /freefolk, où se retrouvent plus de 460 000 fans de Game of Thrones pour échanger dans la bonne humeur de nombreuses théories et mèmes sur la série.

Crédit photo de la une : HBO Signaler une erreur dans le texte