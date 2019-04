La dernière saison de Game of Thrones sera diffusée dès le dimanche 14 avril. On vous a résumé les géolocalisations et les dernières péripéties des personnages clés, histoire de se remettre en selle.

La 8e et dernière saison de Game of Thrones débutera le 14 avril. C’est donc le moment ou jamais de se remémorer les dernières avancées de la série. Si vous êtes vraiment très, très perdu, nous avons fait un résumé géant des 7 premières saisons.

Sinon, voici un état des lieux précis, qui se focalise sur les tous derniers rebondissements de la saison 7.

Qui est où ? Où sont les personnages ?

Pour avoir un rapide aperçu de la situation, nous vous avons concocté une carte où sont placés les personnages principaux toujours en vie (car oui, beaucoup sont morts, de manière plus ou moins distinguée) :

Cet arbre généalogique non exhaustif pourra également vous aider. Il représente ici les familles Stark et Targaryen.

Et là les Lannister et les Baratheon. Tous les personnages dont les photos sont en noir et blanc sont ceux qui nous ont quittés (RIP).

Tout en bas à droite de la carte, on peut apercevoir Melisandre. Si la prêtresse s’est isolée à Volantis, ce n’est pas pour prendre un petit bain de soleil – enfin pas uniquement. Dans les saisons précédentes, elle s’est mis pas mal de monde à dos.

Elle était la conseillère privilégiée de Stannis Baratheon, mort lors d’une bataille. Il l’écoutait religieusement, à tel point qu’il a sacrifié sa fille parce qu’elle le lui avait conseillé. Lorsque Jon Snow l’a appris, Melisandre était tout au nord, près du mur. Jon Snow n’a pas apprécié et lui a demandé de partir.

Dans la saison 7, on retrouve ce personnage énigmatique à Peyredragon. Elle est venue voir Daenerys Targaryen pour lui faire part d’une sorte de prophétie. Selon elle, un « prince » fera revenir la lumière sur Westeros, après des temps sombres. Missandei qui est aux côtés de Daenerys précise que le terme est en fait non-genré et qu’il pourrait donc s’agir d’une princesse.

Sans rancune contre celui qui l’a poussée à s’exiler, Melisandre signale aussi que Jon Snow sera quelqu’un d’important. Suite à ces révélations, Daenerys invite le « roi du Nord » à la rejoindre. Melisandre, elle, décide de rentrer à Volantis, tout en promettant qu’elle viendra mourir à Westeros.

Un couple interdit Comment Jon et Daenerys vont briser nos petits cœurs

Les paroles de Melisandre expliquent pourquoi Jon Snow et Daenerys Targaryen sont ensemble en route vers Winterfell. « Le feu et la glace », comme les surnomme Melisandre, se sont rencontrés dans la saison 7.

Jon a été invité par Daenerys à discuter de stratégies, ce qui l’arrange. Jon cherche à amasser d’importantes quantités de verredragon car son ami Sam lui a révélé que seules des armes faites avec cette matière pouvaient les aider à vaincre les Marcheurs blancs. Or le territoire de Daenerys regorge de verredragon.

Ensemble, Jon et Daenerys ont décidé d’aller voir Cersei pour négocier une trêve et la convaincre que la véritable menace est au-delà du mur. Jon a voulu le lui prouver en capturant un Marcheur blanc, ce qui a coûté un dragon à Daenerys. Les négociations se sont soldées par un échec mais ont permis à la glace et au feu de se rapprocher : c’est ensemble qu’ils vont partir combattre les marcheurs blancs… tout en ayant également cédé à la tentation de la chair. Manque de chance, les spectateurs apprennent au même moment qu’ils sont à priori de la même famille en tant que tante et neveu…

Aux côtés de ce couple interdit, on trouve Sandor Clegane alias Le Limier. Il a été formé pour avoir des visions dans les flammes. Il a ainsi pu voir où étaient les Marcheurs blancs et a fait partie de l’expédition avec Jon. Il est devenu membre d’une congrégation qui s’appelle la Fraternité sans bannière.

Qui ira au Nord ? Cersei prépare ses mauvais coups

Tyrion Lannister part également rejoindre Winterfell. Cela fait un moment qu’il est le conseiller de Daenerys. La saison 7 lui a donné l’occasion de retrouver une autre reine, sa sœur Cersei. Il a secrètement tenté de la raisonner.

Là où Jon et Daenerys ont échoué, Tyrion semble, en apparence du moins, avoir été plus productif. Cersei, qui vient d’apprendre qu’elle était enceinte, annonce à la fin de la saison qu’elle accepte finalement d’envoyer ses troupes dans le Nord pour combattre les Marcheurs blancs.

Ce que personne ne sait, c’est que Cersei est toujours aussi fourbe et stratège qu’avant. Elle révèle ainsi à Jaime, son frère avec lequel elle entretient une relation intime incestueuse, qu’elle n’a aucune intention d’aller perdre son temps au Nord. Elle ne compte pas y envoyer le moindre soldat. Pire, on apprend qu’elle a acheté une armée de mercenaires, la Golden Company.

Pour les ramener auprès d’elle, elle compte sur Euron Greyjoy. Elle lui a laissé miroiter un mariage, si lui et son armée se mettaient à son service. Bien que l’on puisse douter de sa sincérité, Euron se laisse embobiner. Pour elle, il a déjà attaqué la flotte des îles de Fer, capturé des membres de la famille Sand qui avait assassiné la fille de Cersei et menti en disant qu’il retournait dans les îles de Fer. Il a aussi capturé sa propre nièce, Yara, que Theon Greyjoy tente d’aller sauver.

Jaime est choqué et déçu, et on le comprend. Il décide de se rendre à Winterfell.

À King’s Landing, restent deux personnages importants : Bronn et Gregor Clegane aka la Montagne, le (violent) serviteur de Cersei qui coupe des têtes plus vite que son ombre.

Bye le Mur Au Nord, la menace se fait plus forte

Vers le Mur. Sansa, Arya et Bran Stark ont réussi à se retrouver à Winterfell, là où ils avaient grandi. Les deux sœurs que l’on craignait de voir fâchées jusqu’à la fin de la série sont finalement redevenues complices. La preuve : elles ont manigancé un coup pour tuer Baelish, l’homme qui a tenté de manipuler Sansa.

Arya est devenue une sans-visage et Bran une Corneille à trois yeux. Après avoir passé 6 saisons à parler à des oiseaux, il dévoile l’étendue de ses nouveaux talents. Il découvre que Jon et Daenerys ont des liens de parenté. Surtout, il a une vision dans laquelle le dragon de Daenerys, passé aux mains des Marcheurs blancs, fait fondre le Mur et y ouvre une brèche.

La fratrie attend donc le retour de Jon Snow avec impatience.

La saison 8 sera diffusée dès le 14 avril sur HBO et en direct et en replay en France sur OCS. Sachez sinon que le coffret DVD et Blu-Ray de toutes les saisons se trouve à 80 € — elles sont aussi disponibles sur toutes les plateformes de VOD.

Cet article a été réalisé avec l’aide de Léa Hamadi et Claire Braikeh.