Connu pour ses accessoires divers et variés, 8BitDo commercialise un pad Mega Drive pour la Switch.

Les nostalgiques de la Mega Drive vont pouvoir se remémorer quelques souvenirs. En effet, l’accessoiriste 8BitDo, connu pour ses produits orientés rétrogaming, s’apprête à commercialiser une réplique de la manette de la console de Sega. On peut déjà la précommander sur Amazon UK, moyennant une trentaine d’euros (sortie le 11 mars 2019).

Sans-fil, le pad est compatible avec une multitude de systèmes d’exploitation. Et 8BitDo le met volontiers en avant avec la Nintendo Switch, qui réunit plusieurs oldies de la Mega Drive dans son catalogue. Notamment avec la compilation SEGA Mega Drive Classics, sortie en fin d’année dernière.

Une manette pour les puristes

On notera qu’il s’agit de la version équipée de six boutons, un point qui ne manquera pas de plaire aux puristes. En outre, la manette, baptisée M30, se pare d’un mode turbo et d’une touche permettant de faire des captures d’écran. Côté autonomie, 8BitDo promet 20 heures en une seule charge (la batterie fait le plein via une interface USB-C).

Fonctionnant sur Switch, la M30 peut également être reliée à un smartphone Android (il existe même un support pour améliorer l’ergonomie) ou à un PC (Steam, Windows et Mac). Mieux, grâce à un dongle Bluetooth additionnel, on peut l’utiliser sur une Mega Drive. Si jamais vos manettes d’époque ne fonctionnent plus ou si vous désirez profiter de la liberté offerte par le sans-fil, la M30 est une solution à considérer.

