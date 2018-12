La saison 6 de Fortnite prend fin ce 6 décembre 2018. Epic Games donne déjà des indices concernant le prochain volet de son jeu-phare. « Une glace mordante se répand »...

Winter is coming sur Fortnite… Il ne reste plus que quelques jours aux fans du jeu de survie et de construction pour profiter du monde de la sixième saison du jeu d’Epic Games.

Tous les deux mois et demi, le jeu-phénomène se réinvente, et réussit ainsi à tenir les fans en haleine. Modification de carte, nouveaux événements, ajouts de monstres, nouveaux modes de bataille, défis et skins inédits : le jeu évolue constamment.

En août dernier, Fortnite comptait 78 millions de joueurs actifs par mois, ce qui est énorme pour un jeu qui a à peine plus d’un an. Son mode le plus populaire est inspiré de Battle Royale : 100 joueurs sont lâché sur une île et ils doivent s’éliminer.

Thème L’hiver approche

Pas de doute, il va faire froid, très froid sur Fortnite.

Le compte Twitter 3 décembre 2018 a confirmé cette tendance hivernale en publiant une première image officielle : on y voit un personnage aux allures du Roi Liche de World of Warcraft, ainsi qu’un petit visuel d’un bonhomme en train de skier (en bas à droite).

Frimas et frissons… 3 jours avant la saison 7 ! pic.twitter.com/4TmuYnCUTM — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) December 3, 2018

La semaine dernière, des joueurs avaient déjà remarqué que de la buée s’échappait de la bouche de leurs personnages à certains endroits de la carte, comme si ceux-ci se trouvaient dans un endroit glacial.

This is sooo subtle but brilliant – you can now see your breath on the starting island in Fortnite, conveniently the piece of land nearest to the incoming snowstorm. pic.twitter.com/TiSgkeYAFL — Emma Kent (@GoneEFK) November 27, 2018

Date de sortie

La saison 6 de Fortnite prendra fin ce jeudi 6 décembre 2018, ce qui sonnera le lancement de la saison 7.

Nouveautés Nouveautés

« Une glace mordante se répand » peut-on lire sur le compte Twitter international officiel de Fortnite. On peut en déduire que certains quartiers de la carte risquent d’être recouvertes de zones glissantes.

On connaît déjà l’effet que des objets glissants peuvent avoir sur les personnages : avec le Chiller, il est par exemple possible de transformer les pieds de vos adversaires en gros glaçons, ce qui les empêche d’avancer correctement.

D’autres récentes rumeurs veulent que le célèbre quartier Tilted Towers soit détruit — mais Epic Games n’a donné aucune information dans ce sens.