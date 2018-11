De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en décembre 2018, et que nous attendons le plus.

Ho ho ho, c’est bientôt les fêtes de fin d’année. Pour vaincre la grisaille ou survivre aux dîners en famille, vous pourrez vous tourner vers la quarantaine de nouveaux contenus mis en ligne ce mois de décembre 2018 sur Netflix France.

Chaque mois, la plateforme met en ligne plus de nouveaux contenus sur sa plateforme française que n’importe quel être humain serait en mesure d’en regarder. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir sur Netflix, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

La deuxième série française exclusive de Netflix va sortir

Ce mois-ci, on notera l’arrivée de Plan Cœur, la deuxième série française originale produite par Netflix, le 7 décembre, ainsi qu’un épisode spécial de Noël de la série Sabrina.

Les productions sont classées par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous souhaitez connaître les contenus arrivés au mois de novembre, c’est par ici.

Séries

Bates Motel, saison 5 — 1er décemnbre

Eh oui, Bates Motel existe encore.

Plan Cœur, saison 1 — 7 décembre

Très peu d’information ont fuité sur la deuxième série française originale produite par Netflix. Cette comédie romantique suivra le destin de trois amies, en 8 épisodes de 30 minutes. À suivre.

Dogs of Berlin, saison 1 — 7 décembre

Ce sombre polar est la deuxième série allemande de Netflix, après la mystérieuse Dark. Il est question d’une enquête policière sur fond de corruption dans l’underground berlinois.

The Protector, saison 1 — 14 décembre

La première série turque de Netflix suit les pas d’un super-héros qui doit se battre contre l’Immortel, un super-vilain.

La Fête à la maison, saison 4 —14 décembre

Les Nouvelles aventures de Sabrina, épisode de Noël — 14 décembre

Si, comme nous, vous avez beaucoup aimé la première saison de Sabrina, vous serez ravis d’apprendre qu’un épisode spécial de Noël arrive !

Dix Pour Cent, saison 3 — 15 décembre

À peine deux semaines après sa diffusion sur France 2, la saison 3 de Dix Pour Cent sera sur Netflix France. À quand sur Salto.fr ?

Terrace House : Opening New Doors, Partie 5 — 18 décembre

You, saison 1 — 26 décembre

Il ne s’agit pas d’une série Netflix — You vient d’être diffusée aux États-Unis sur Lifetime — mais la plateforme a compris que la production avait du potentiel. On retrouve Penn Badgley (Gossip Girl) dans cette série intense et décalée, incarner un homme psychopathe persuadé qu’il agit pour le bien-être de Beck, la femme qu’il convoite.

Film

Whiplash — 1er décembre

toum tam tam tam toum toum tam tam tam tam tamtamtamtamtamtamtamtamtamtamTAMTAMTAMTAMTAMRATATATATATATATATA

Tching.

Dumplin‘ — 7 décembre

Le retour de Jennifer Aniston, c’est déjà un événement en soi, mais Jennifer Aniston en mère possessive du sud, c’est immanquable. Au risque que le film en lui-même ne soit pas vraiment une immense révélation cinématographique…

Star Trek Into Darkness — 12 décembre

Quand l’équipage de l’Enterprise affronte des terroristes, ça donne un bon blockbuster apprécié des fans comme de la critique.

Roma — 14 décembre

C’est pour ce film qu’Alfonso Cuarón a remporté le Lion d’Or en 2018 à la Mostra de Venise : la première fois qu’un film Netflix reçoit une telle récompense. La révolution est en marche.

50 Nuances de Grey — 18 décembre

Vous n’aurez plus besoin de faire semblant d’être entrés dans la mauvaise salle de cinéma : vous pouffez bientôt binge-watcher 50 Nuances de Grey directement depuis chez vous, sans personne pour vous juger.

Documentaires

Le mème américain — 7 décembre

Ce documentaire dévoile le parcours de quatre influenceurs : Paris Hilton, Josh Ostrovsky (@thefatjewish), Brittany Furlan (@brittanyfurlan) and Kirill Bichutsky (@slutwhisperer). Pourquoi pas.

Remastered : Who killed Jam Master Jay — 7 décembre

On continue dans la lignée des autres documentaires Remastered de Netflix, qui s’intéressent à des moments importants de la vie de chanteurs et musiciens célèbres.

L’accusé : meurtre et injustice dans une petite ville — 14 décembre

Un documentaire en 6 parties sur l’histoire vraie de deux meurtres en Oklahoma dans les années 80.

Dessins animés

Neo Yokio : Pink Christmas — 7 décembre

Le film tiré de la série sortira début décembre.

Baki — 18 décembre