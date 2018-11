Sur le forum officiel d'Overwatch, Blizzard a précisé que la prochaine mise à jour demandera une réinstallation complète du jeu.

Dans un sujet sur le forum officiel d’Overwatch, publié le 9 novembre 2018, un employé de la relation client a indiqué qu’il faudrait réinstaller entièrement le jeu pour la prochaine mise à jour. Une façon d’avertir les joueurs aux connections les plus modestes sur le temps qu’ils devront consacrer pour mettre à jour leur jeu.

« Le nombre de changements en back-end que nous opérons est assez important pour que ne nous puissions pas simplement l’ajouter au contenu actuel efficacement », a précisé l’employé de Blizzard.

Les plus gros patchs se téléchargent habituellement en quelques dizaines de minutes (en fonction de la vitesse de connexion) et les plus petits en à peine deux minutes. Alors forcément, quand Blizzard annonce une réinstallation nécessaire du jeu, on s’attend à un patch majeur.

Une refonte de la structure du jeu

Heureusement pour les joueurs les moins équipés, Overwatch se distingue par sa légèreté relative, avec seulement 13 Go à télécharger. À titre d’exemple, son cousin World Of Warcraft requiert plus de 70 Go d’espace disque. C’est donc un effort réduit qui sera demandé à votre connexion.

L’avertissement ne s’accompagne malheureusement pas d’une date de sortie pour le patch. Le nouveau personnage, Ashe, dévoilé à la BlizzCon 2018 est actuellement jouable sur le serveur public de Test. Il est donc très probable qu’il soit ajouté en jeu avec cette mise à jour.

Le site Kotaku a reçu quelques précisions supplémentaires de la part de Blizzard. Les développeurs voient la mise à jour comme une refonte de la structure du jeu. Elle devrait notamment réduire les temps de chargement, optimiser la mémoire, et intégrer des changements dans le format des données. Ces changements profonds sont destinés à mieux accueillir le contenu futur, et requièrent donc une réinstallation complète du jeu.