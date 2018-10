Fortnite a beau être sur toutes les lèvres, Minecraft a encore 13 millions de joueurs mensuels en plus. Et continue de croitre.

Il s’est mieux vendu que GTA V, et il a plus de joueurs que Fortnite. Le jeu de construction et de survie Minecraft est toujours au sommet, sept ans après sa sortie officielle. Le jeu créé par Mojang a même gagné 20 millions de nouveaux joueurs mensuels, a annoncé Microsoft ce 2 octobre 2018.

Minecraft aurait ainsi aujourd’hui 91 millions de joueurs et joueuses actives chaque mois, soit 13 millions de plus que le jeu-phénomène Fortnite — dont nous parlons régulièrement sur Numerama —, qui a récemment célébré ses 78,3 millions de gamers au mois d’août.

S’il est beaucoup moins populaire que Fortnite sur Twitch — la plateforme où de nombreux streamers se filment en train de jouer — Minecraft continue son bonhomme de chemin paisiblement, comme hors du temps et loin des aléas du buzz.

Un jeu à 25 euros

Lancé officiellement en 2011, Minecraft fonctionne sur un concept « bac à sable » : vous arrivez sur un terrain neutre et il convient d’explorer, accumuler des ressources et construire des objets et bâtiments pour survivre. Si le jeu est disponible gratuitement en Chine, il faut l’acheter ailleurs, pour environ 25 euros, sur toutes les plateformes (Mac, PC, iOS, Android, PS4, Switch, Apple TV, etc). Les mises à jour, elles, sont gratuites.

Microsoft a racheté Mojang en 2014 pour 2,5 milliards de dollars. Depuis, le jeu continue de se développer, comme avec l’annonce récente de Dungeons, une exploration de donjons à la sauce Minecraft.