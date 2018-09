Une voiture, un sous-marin et un avion : voilà le programme du troisième kit de Nintendo Labo. Nous l'avons testé.

En avril dernier, Nintendo a lancé une nouvelle façon de jouer à la Switch. Avec son Labo, la firme au plombier propose à ses joueurs d’assembler des bouts de carton afin de donner naissance à des objets baptisés Toy-Con. Au lancement, deux ensembles étaient proposés : le multi-kit, que l’on peut considérer comme celui de base, et un autre qui permet d’incarner un robot géant. Quelques mois plus tard, et preuve qu’il ne s’agissait pas d’une sortie ponctuelle, Nintendo Labo revient avec une troisième formule centrée sur les véhicules.

Quand le Labo a été annoncé, nous étions parmi les premiers à douter fortement du concept. Mais on a fini par faire amende honorable, après avoir assemblé nos premiers Toy-Con, bien obligés de reconnaître le génie de Nintendo. Avec ce troisième kit, on espérait que le principal défaut, lié à la pauvreté des expériences virtuelles, soit rectifié. Verdict.

Des constructions toujours aussi géniales

Point solidité On doute toujours autant de la solidité des Toy-Con, peut-être pas des plus grosses pièces comme le volant, mais plutôt de certains parties les plus petites. On pense notamment aux deux clefs dans lesquelles viennent s’insérer les Joy-Con tenus par des ergots. À l’usage, on se dit que la fermeture finira par lâcher. Par ailleurs, n’espèrez pas transporter les Toy-Con en voyage : ils prennent toujours autant de place.

Avant de rentrer dans le vif du jeu, on va commencer par répéter ce que nous disions déjà il y a quelques mois : le plaisir d’assembler les Toy-Con est toujours présent, étape après étape, à mesure qu’on voit les prendre formes en se demandant toujours s’ils tiendront dans le temps. C’est encore plus le cas avec les quatre constructions principales de cette boîte :

un volant pour la voiture,

un guidon pour le sous-marin,

un manche pour l’avion,

une pédale.

Deux clefs et une bombe de peinture complètent le set capable d’occuper toute une après-midi rien qu’avec les travaux manuels.

Le plaisir de construire

Dans l’étape de fabrication, on retiendra surtout le volant, véritable chantier qui demande plusieurs heures d’attention en raison de ses différentes mécaniques. Plusieurs fois au cours du processus, on s’est demandé où Nintendo était allé chercher toutes ces idées, et comment les concepteurs étaient parvenus à donner naissance à des pièces aussi complexes avec de simples morceaux de carton. Il y a vraiment du génie d’ingénierie dans le Labo, et ce kit franchit le palier supérieur. En raison de certaines tâches plus compliquées que d’autres, on conseillera aux parents d’accompagner leurs enfants : certains passages peuvent vraiment virer au drame si on n’est pas suffisamment méticuleux.

La partie assemblage est tellement réussie qu’on en vient à penser à la qualité de construction offerte par les LEGO — même si les briques danoises offrent plus de possibilités en matière d’imagination.

Des activités beaucoup plus riches

Nintendo Labo était jusqu’alors limité dans ses aspirations vidéo-ludiques : les expériences ne duraient pas plus de 10 à 15 minutes, montre en main. Ce troisième ensemble veut gommer cette impression avec des activités beaucoup plus diverses et riches. Il y a d’abord les courses jouables, où il suffit juste de doser l’accélération à la pédale : elles rappellent Micro Machines. Il y a ensuite celles, plus ambitieuses, où il faut conduire avec le volant. Cette fois, on se rapproche plus d’un Mario Kart avec un gameplay arcade, et l’opportunité de choisir la difficulté (trois vitesses différentes). On peut également parcourir les pistes que l’on a créées soi-même.

Le set le plus complet disponible à ce jour

Ces deux modes assez basiques sont complétés par des rallyes qui consistent à passer des portes dans le temps imparti, des combats truffés de paramètres et jouables à deux, ou encore l’atelier peinture, très anecdotique.

Le mode aventure, quant à lui, regorge de choses à faire. Ici, on est libre de passer d’un véhicule à l’autre à l’envi — simplement en insérant la clef d’un Toy-Con à l’autre — à partir du moment où on a assez d’essence dans le réservoir (on peut faire le plein à des stations). Ce mini-monde ouvert a suffisamment d’arguments pour occuper les joueurs, qui plus est s’ils sont jeunes. C’est d’autant plus vrai que la voiture, l’avion et le sous-marin se manient très bien, ce qui rend les balades sur terre, dans les mers ou parmi les nuages très fun et accessibles.

Avec ce Toy-Con 03 – Kit Véhicules, Nintendo donne un peu plus d’intérêt à son Labo en associant ce qui faisait sa force — la qualité des constructions — à une expérience vidéoludique de meilleure facture. Assurément le set le plus complet disponible à ce jour, pour celles et ceux qui seraient intéressés par cette nouvelle façon de jouer à la Switch.

