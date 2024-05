Lecture Zen Résumer l'article

Un détail du poster de The Acolyte, dévoilé le 4 mai, laisse entendre que la série Star Wars mettra en scène des chasseurs spatiaux très particuliers.

Dans un peu moins d’un mois, The Acolyte fera ses grands débuts sur Disney+. Évidemment, la promotion de la nouvelle série Star Wars est en train de monter en puissance : le 4 mai, la production a mis en ligne une nouvelle bande-annonce. Elle a aussi partagé une affiche mettant en scène le casting principal.

C’est à cette occasion que l’on a pu découvrir un nouvel antagoniste, qui respire le Sith à plein nez. Son look, d’ailleurs, a fait naître une théorie chez les fans. Le casque qu’il porte pourrait être un indice sur le prochain « grand méchant » de la saga. On ne vous en dit pas davantage, car on ne voudrait pas vous gâcher l’effet de surprise.

Il y a aussi un élément notable qui figure dans le poster dévoilé au cours du week-end, mais il fallait avoir l’œil pour le repérer (et, aussi avoir quelques connaissances sur le lore). Là encore, on ne vous en dit pas plus. Si vous voulez découvrir tout par vous-même, attendez la série. Pour les autres, on vous invite à continuer la lecture après l’avertissement visuel.

Attention, spoilers ! // Source : Numerama

Le chasseur spatial exclusif à l’ordre Jedi

Le détail qui nous intéresse ici figure tout en haut de l’affiche. C’est un duo de vaisseaux spatiaux, dont l’aspect ne vous évoquera peut-être pas grand-chose si vous n’avez pas lu l’arc narratif La Haute République, qui se déroule environ deux siècles avant les évènements de l’épisode I (La Menace fantôme) — et, donc, un siècle avant The Acolyte.

Ces deux véhicules sur des chasseurs qui appartiennent à la classe Vector Jedi. Vous l’avez compris, ce sont les engins de combat qu’utilisait l’ordre Jedi à cette époque. Des véhicules dont les principales qualités étaient la très grande manœuvrabilité et la vélocité. Deux qualités essentielles, d’ailleurs, parce qu’ils ne pouvaient pas compter sur autre chose.

Des chasseurs Jedi sachant chasser. // Source : Star Wars

Un Vector Jedi n’a pas de bouclier et son armement est limité aux deux canons laser qui suivent la ligne du cockpit. Il valait mieux ne pas se faire toucher, donc, et choisir ses combats — en théorie, il est plus taillé pour de l’escarmouche légère ou de la reconnaissance que du conflit spatial de très haute intensité.

Mais surtout, le Vector Jedi ne libère son plein potentiel que s’il est piloté par un Jedi. L’usage de l’armement nécessite de déposer un sabre laser dans un réceptacle particulier. En somme, l’arme sert de « clé » et rappelle au passage que l’ouverture du feu n’est pas une chose à prendre à la légère.

Un modèle plus ancien datant de la Haute République. // Source : Star Wars

Autre particularité : le Jedi Vector n’avait pas vraiment d’aide au pilotage et l’ordinateur de bord était pour le moins limité. Aussi, les pilotes devaient s’en remettre à la Force pour naviguer adroitement dans l’espace. C’est une qualité que l’on voit par exemple avec le jeune Anakin Skywalker, lors de la course de podracers, et plus tard dans l’espace.

D’aucuns noteront peut-être que les anciens visuels du Jedi Vector que l’on trouve sur la toile diffèrent quelque peu du look que l’on voit dans le poster. C’est oublier qu’un siècle sépare La Haute République de The Acolyte. Les véhicules changent au fil du temps, au gré des améliorations. On le voit bien avec l’iconique X-Wing.

