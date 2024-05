Lecture Zen Résumer l'article

Hades 2 est désormais disponible en accès anticipé sur Steam et sur l’Epic Games Store, pour Windows. La sortie en version finale de la pépite de Supergiant Games n’est pas fixée. Cela pourrait avoir lieu courant 2025.

C’est la surprise de ce début du mois de mai. Hades 2 vient de sortir en accès anticipé (early access) ce lundi 6 mai 2024. L’annonce a été faite sur X (ex-Twitter) par Supergiant Games, le studio déjà à l’origine de Hades premier du nom, mais aussi des très bons Bastion, Transistor et Pyre. Voilà ce qu’il faut retenir de cette disponibilité.

Si Hades II est une suite directe du premier Hades, il ne sera pas requis de jouer au premier pour se plonger dans l’histoire — même si cela serait bien dommage de passer à côté du titre. Numerama l’a désigné jeu de l’année en 2020 et il a reçu une multitude de récompenses, dont celui du meilleur jeu lors des « Oscars de la S-F et de la Fantasy ».

Comment jouer à Hades 2 en early access ?

Vous devez acheter le jeu vidéo depuis sa page Steam ou sur la plateforme de l’Epic Games Store. Le titre est vendu au prix de 28,99 euros et prendra 3,4 Go d’espace sur votre ordinateur — un poids amené à évoluer au rythme des mises à jour et des contenus additionnels. En effet, le jeu est toujours en phase de développement.

Sur quelle plateforme est disponible Hades II ?

L’accès anticipé est restreint pour le moment aux ordinateurs Windows. Le studio prévoit cependant de proposer son jeu sur Mac et sur console — la liste des machines supportées n’est pas donnée. À titre de comparaison, le premier Hades est sorti sur Windows, macOS, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et iOS.

Qu’est-ce qu’un jeu en accès anticipé ?

Cela signifie que le développement d’un jeu vidéo n’est pas achevé. En clair, ce que vous allez découvrir de Hades II aujourd’hui ne sera sans doute pas ce que vous vivrez quand Supergiant Games aura achevé son œuvre. C’est, en somme, un jeu incomplet, dont la conception peut fortement bouger d’ici la version finale.

Des avertissements sont visibles sur les pages de Steam et de l’Epic Games Store pour ne pas prendre les joueurs et les joueuses par surprise. Au cas où vous préféreriez vivre une expérience complète, sans renoncement narratif ou pépin technique, on ne peut que vous conseiller de patienter jusqu’à la sortie officielle de Hades II.

Quel sera le contenu de l’accès anticipé pour Hades II ?

Selon le studio, cette version du jeu « a déjà au moins autant de contenu en accès anticipé que le jeu original [Hades I, NDLR] lorsqu’il a été lancé en accès anticipé sur Steam. » Supergiant Games promet que Hades II vaut le coup d’être joué même s’il n’est pas totalement achevé. En outre, le contenu doit s’étoffer au fil des mois.

Dans une autre page sur son site officiel, Supergiant Games indique même que Hades II « comprend déjà plus d’environnements, d’ennemis et de personnages entièrement vocalisés que la version complète du jeu original, et nous avons encore d’autres choses en préparation. » Ce qui est tout à fait prometteur pour la v1.0 à venir du titre.

Point important : la fin du jeu ne sera disponible qu’avec la sortie finale du titre, pour éviter les spoilers.

Hades 2 // Source : Supergiant Games

À quoi sert l’early access ?

Pour les développeurs, c’est une opportunité d’obtenir une première rentrée d’argent en vendant une version préliminaire. Pour les fans, c’est bien sûr l’occasion d’apaiser enfin une attente dévorante. Cela fait pratiquement un an et cinq mois que le projet Hades II a été dévoilé. Cela permet de patienter jusqu’au lancement final.

Les développeurs y tirent aussi un intérêt : si les joueurs et les joueuses leur font des retours, ils pourront ainsi ajuster leurs plans au fur et à mesure. On retrouve une logique similaire avec World of Warcraft et les serveurs de test : les données et les feedbacks servent à repérer des bugs, corriger du texte, ajouter des fonctions ou modifier un point de gameplay.

De quelle configuration PC ai-je besoin ?

La configuration minimale est la suivante :

Système d’exploitation Windows 10 avec processeur 64 bits ;

Processeur double cœur cadencé à 2,4 GHz ;

Mémoire vive de 8 Go ;

Carte graphique GeForce GTX 950, Radeon R7 360, ou Intel HD Graphics 630 ;

Espace disque disponible de 10 Go.

La sauvegarde pourra-t-elle être gardée lors de la sortie officielle ?

Oui, en principe. « Si vous commencez à jouer à Hadès II en accès anticipé, nous nous engageons à nous assurer que vos données de sauvegarde fonctionnent tout au long du développement, y compris lorsque nous lancerons la version 1.0 », a déclaré le studio le 6 mai. Vous pouvez donc commencer dès à présent à construire vos runs.

Quelle sera la date de sortie de Hades II ?

Elle n’est pas fixée. « Pour l’instant, il est trop tôt pour dire quand la v1.0 sera lancée », explique d’ailleurs Supergiant Games. Le studio pense garder le statut de jeu en accès anticipé jusqu’à la fin de l’année 2024. Il doit y avoir une première grosse mise à jour de l’early access dans quelques mois. Dès lors, une sortie en 2025 parait hautement plausible.

Et le test technique de Hades II, alors ?

Le test technique est terminé. Il a duré une courte période, au mois d’avril. Numerama a pu y jouer et on a eu l’occasion de découvrir un titre qui sera un solide prétendant au statut de GOTY — Game of the Year (Jeu de l’Année).

