La version payante de TF1+, qui permet de débloquer des contenus en exclusivité (comme le live de Secret Story ou le replay en Full HD) et de retirer les publicités, peut être souscrite depuis le web ou l’application mobile. Voici ses avantages.

Avec TF1+, le groupe TF1 fait le pari du streaming gratuit. Son objectif est de concurrencer Netflix, Disney+ ou Prime Video avec un service disponible partout et financé par la publicité, afin de ne pas laisser les plateformes lui voler du temps d’écran. TF1+ est une version plus évoluée de myTF1, avec une interface remise au goût du jour, qui propose un large catalogue de programmes en replay ou en direct.

Même s’il parie majoritairement sur son offre gratuite, TF1 propose à ses téléspectateurs les plus fidèles une formule payante, appelée TF1+ Premium. Elle permet de supprimer les publicités et de débloquer de nombreux contenus, dont le direct de Secret Story (après celui de la Star Academy).

Tous les jours, TF1 organise une « Connexion avec la maison ». Elle permet de voir en direct la maison de Secret Story. // Source : Capture Numerama

TF1+ Premium améliore vraiment TF1+

TF1+ Premium coûte 5,99 euros par mois, soit autant que Netflix avec pubs et un peu moins que Prime Video (6,99 euros). À ce prix, les contenus sont quasiment les mêmes que sur le TF1+ gratuit. On retrouve les films et les séries diffusées sur TF1, ainsi que les émissions et leurs anciennes saisons. Plusieurs chaînes en direct sont proposées, dont celles de la TNT et d’autres plus insolites, comme Danse avec les stars TV, qui diffusent en boucle des anciennes émissions.

Pour 5,99 euros par mois, TF1+ Premium offre quand même plusieurs avantages significatifs :

La publicité disparaît complètement, ce qui en fait un service de streaming plus agréable.

Pour chaque série, il y a deux épisodes en avant-première, ce qui permet aux fans de certains programmes de gagner du temps sur la diffusion télé/gratuite.

Certaines séries TF1 sont disponibles en binge watch (toute la saison d’un coup), alors qu’il faut se contenter de deux épisodes par semaines sur la chaîne ou TF1+.

Le contrôle du direct est disponible quand on regarde la télévision en direct (alors qu’il est bloqué sur myCANAL ou Molotov).

Les vidéos sont en qualité Full HD, alors que le TF1+ gratuit est en SD.

TF1+ peut utiliser AirPlay ou Google Cast, en plus d’une compatibilité native avec plusieurs téléviseurs.

Du contenu web exclusif est proposé aux fans de certains programmes, comme Secret Story, avec la possibilité de regarder la maison en direct en dehors de la quotidienne diffusée à la télé.

La norme devrait être le Full HD en 2024, mais TF1 la fait payer. // Source : Capture Numerama

Comment s’abonner à TF1+ Premium ? Combien coûte TF1+ Premium ?

Disponible sans engagement, TF1+ Premium peut être souscrit depuis le site tf1.fr ou depuis l’application mobile, disponible sur iOS et Android.

Le groupe TF1 propose d’y souscrire directement depuis son site (100 % des revenus pour lui) ou depuis l’App Store ou le Play Store (70 % pour lui), sans répercuter la commission des géants du web sur le prix. TF1+ coûte 5,99 euros pour un mois ou 59,99 euros pour un an, avec 7 jours d’essai gratuits pour la formule mensuelle. On peut ensuite résilier depuis tf1.fr ou depuis les réglages de son smartphone, en cas d’achat App Store / Play Store.

Pour souscrire à TF1+ Premium, le plus simple est de se rendre sur tf1.fr, de se connecter, de cliquer sur PREMIUM en haut à droite et d’opter pour l’option DÉMARRER L’ESSAI GRATUIT DE 7 JOURS. TF1 proposera de payer par carte de crédit ou par Apple Pay, si vous utilisez un appareil Apple.

La page d’abonnement TF1+ Premium. // Source : Capture Numerama

Sur l’application, l’option est étrangement moins mise en avant. Une des solutions est de se rendre dans l’onglet Secret Story ou sur la page d’une série et de cliquer volontairement sur un contenu réservé Premium, pour se voir proposer l’abonnement.

L’abonnement TF1+ Premium depuis un iPhone. // Source : Captures Numerama

Comment résilier son abonnement TF1+ Premium ?

Puisque TF1+ Premium est sans engagement, on peut s’y abonner quelques jours pour rattraper une série, regarder le live de Secret Story ou juste essayer le service. Il est possible de résilier son abonnement à tout moment, y compris pendant les 7 jours gratuits.

Pour résilier, il y a trois options :

Si vous êtes abonnés depuis tf1.fr, rendez-vous sur le site, cliquez sur Mon Compte (en haut à droite) puis choisissez Premium. Un bouton Résilier mon abonnement est disponible.

L’encart mon abonnement premium sur tf1.fr // Source : Capture Numerama

Si vous êtes abonnés sur Android, allez dans le Play Store, touchez votre photo de profil et optez pour Paiements et abonnements (un lien direct ici). Vous pourrez résilier TF1+ Premium.

Si vous êtes abonnés sur iOS, allez dans Réglages, touchez votre nom tout en haut et choisissez Abonnements. Vous pourrez mettre fin à votre formule TF1+ Premium.

