La Pokémon Company a annoncé un pack réunissant une Switch collector et, au choix, Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : Let’s Go, Évoli.

Hormis quelques couleurs de Joy-Con spécifiques, la Nintendo Switch n’avait pas encore eu droit à une vraie version collector — exception faite de la déclinaison Nintendo Labo que l’on ne peut pas acheter. Cette absence dans la gamme sera bientôt réparée à la faveur d’un pack avec Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : Let’s Go, Évoli.

En plus de nouveaux coloris pour les manettes (du jaune et du marron clair), il intégrera un dock décoré avec les Pokémon Evoli et Pikachu — sans la frange. L’arrière de la console sera lui-aussi orné de quelques silhouettes des deux célèbres créatures.

Rendez-vous le 16 novembre

On notera que la Switch collector sera la même que vous choisissiez Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : Let’s Go, Évoli. De toute façon, la console spéciale ne désigne aucun chouchou entre les deux stars du remake de Pokémon Version Jaune. On soulignera aussi le soin apporté aux détails : les dragonnes des Joy-Con ont la couleur des bestioles dont ils s’inspirent (beige pour Évoli, jaune et marron pour Pikachu). Les fans apprécieront.

Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : Let’s Go, Évoli sera préinstallé sur la Switch (pas de cartouche, donc) tandis qu’une Poké Ball Plus, également compatible avec Pokémon Go, sera incluse dans le pack affiché à 399,99 dollars sur le site américain de Nintendo. Cet objet permet de capturer des Pokémon grâce à la magie du motion gaming, bruitages et vibrations de circonstance pour plus de réalisme.

