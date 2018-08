En Belgique, Blizzard se plie à la réglementation belge et supprime la possibilité d'acquérir des coffres à butin sur les jeux Overwatch et Heroes of the Storm.

Le 27 août 2018 sur les forums officiels d’Overwatch et Heroes of the Storm, Blizzard a annoncé retirer la possibilité d’acheter des coffres à butin (loot boxes) en Belgique. Cette annonce fait suite à la mise en conformité de la firme avec la décision de la Commission des jeux de hasard belge survenue le 25 avril2018.

Une mise en conformité avec la loi belge

En novembre 2017, le ministre de la Justice belge, Koen Geens, estimait dangereux le fait de mélanger jeu d’argent et jeux vidéo. Le 25 avril 2018, la Commission des jeux de hasard belge pénalisait officiellement les coffres à butin au bout d’une étude impliquant notamment FIFA 18 et Overwatch.

Pour rappel, le principe d’un coffre à butin est que le joueur achète un coffre virtuel au contenu aléatoire. Un coffre coûte 1,49 € pour Heroes of the Storm et 1,99 € pour Overwatch. En assimilant ces coffres à un jeu d’argent, la Commission des jeux de hasard belge à scellé leur sort. Quatre mois plus tard, Blizzard se plie à la loi belge et compte les désactiver pour les joueurs belges.

« Bien que nous, Blizzard, ayons été surpris par cette décision et ne partagions pas la même opinion, nous avons décidé de respecter leur interprétation de la loi belge », a indiqué la firme. Blizzard a ajouté que si les joueurs belges ne peuvent plus acquérir de coffres payés, ils pourront toujours les gagner en jouant. De plus, cela ne les privera pas d’avoir accès l’entièreté du jeu aussi bien pour Overwatch que pour Heroes of the Storm.

Les mesures seront prises d’ici peu. En attendant, Blizzard précise rester ouvert à la discussion avec la Commission des jeux de hasard belge. Contacté par Numerama pour plus de précisions, Blizzard nous a renvoyés vers le communiqué officiel.