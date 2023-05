À l’occasion d’une présentation financière, Sony a communiqué les premiers chiffres de vente de son nouveau casque de réalité virtuelle, le PS VR2. Contrairement à ce qu’affirment plusieurs médias et des sources généralement bien informées, le PS VR2 a connu un meilleur démarrage que son prédécesseur.

Avec un démarrage très restreint et des critiques très contrastées, le PS VR2 semblait très mal parti. Pourtant, dans un document partagé avec ses investisseurs, Sony semble se réjouir du lancement du PS VR2. Le casque de réalité virtuelle serait proche des 600 000 exemplaires vendus, près de deux mois après son lancement mondial, qui a eu lieu le 22 février 2023. Par rapport au PS VR de première génération, sorti en 2016, cela représente un démarrage en hausse de 8 %.

Selon Sony, ce chiffre pourrait s’accroître, puisqu’il ne couvre que les ventes réalisées jusqu’au début du mois d’avril. Depuis, Sony a probablement déjà dépassé les 600 000 unités vendues, notamment grâce à l’arrivée du casque chez les revendeurs.

Le PlayStation VR2. // Source : Frandroid

De nouveaux projets arrivent

Le 30 mars, Bloomberg annonçait que Sony avait vendu 270 000 PS VR2, ce qui était largement en dessous de ses estimations initiales (2 millions selon l’agence américaine). Un nombre rapidement démenti par Sony, qui a provoqué une guerre entre les fans de VR et les détracteurs du casque de Sony. Les 600 000 casques vendus par Sony en deux mois ont de quoi surprendre, puisqu’ils invalident complètement le rapport de Bloomberg. À moins que les ventes aient doublé en à peine quelques jours.

Dans une interview accordée à Famitsu le 19 mai 2023, le président de Sony, Jim Ryan, a affirmé qu’il était encore trop « tôt pour juger » du succès du PS VR2. D’autant plus que l’entreprise compte sur les jeux à venir, qui pourraient booster les ventes. De Beat Saber à la version VR de Resident Evil 4, Sony a de nombreux projets pour son casque de réalité virtuelle.

Jouer à Beat Saber sur le PS VR2 sera bientôt possible

L’entreprise a même annoncé sa volonté d’investir de plus en plus d’argent dans le développement de nouvelles franchises pour les périphériques PlayStation dans les années à venir. L’objectif est même de mettre en avant de nouveaux titres, après s’être concentré sur des blockbusters bien établis comme God of War ou Horizon. Il n’est d’ailleurs pas impossible de voir Sony communiquer dessus à l’occasion du Playstation Showcase, qui a lieu ce mercredi 24 mai à 22 heures.

