On se rapproche petit à petit de la fin de la cinquième saison de Fortnite. On peut dès lors déjà parler de la suite.

La cinquième saison de Fortnite bat actuellement son plein et il ne reste plus que quelques semaines aux joueurs pour en profiter. Mais les plus impliqués d’entre eux cherchent déjà le moindre indice sur ce qui les attendra dans la saison 6.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Epic Games a lancé le mode free-to-play Battle Royale de Fortnite en septembre 2017 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Cela signifie qu’il s’apprête à fêter son premier anniversaire, en parallèle du passage à la sixième saison. Une fiesta qui préfigure un évènement qui devrait faire date sur les serveurs.

Carte Quel impact pour le lore ?

Après le mélange des époques dans la saison 5, que peut bien nous préparer Epic Games ? Eu égard à l’univers si étendu de Fortnite, on peut s’attendre à tout. Dans tous les cas, un mystérieux cube violet est apparu sur la carte. Il se déplace mais bien malin celui qui devinera son but et/ou sa destination finale. D’après un article de Comic Book publié le 26 août 2018, certains joueurs sont parvenus à rentrer à l’intérieur, une prouesse liée à un bug et qui, dès lors, ne révèle rien de concret.

wtf landed salty in a solo match and heard a dinosaur sounding thing ? help @HappinessInHD @CrossLeaks @FNBRLeaks note this was after the cube spawned. pic.twitter.com/hJ0n6LTU0s — Luv Sharma (@Luv29673112) August 24, 2018

En parallèle, un autre joueur a posté un tweet vidéo dans lequel on peut entendre le cri d’un dinosaure. Simple bruit ? Gros teasing ? La porte est ouverte, sachant qu’il est apparu après le cube. Peut-être que la saison 5 se terminera par une immense faille qui ramènera Fortnite à l’ère du jurassique. Peut-être qu’un dinosaure se cache dans le cube et viendra semer la zizanie le moment venu. Ce sont des possibilités, parmi tant d’autres.

Battle Pass Quoi de neuf pour le jeu ?

Avec l’ouverture de cette sixième saison, les fans de Fortnite savent à quoi s’en tenir : il y aura un nouveau Battle Pass, des objets cosmétiques à gogo à gagner, des correctifs et des rééquilibrages de rigueur, des éléments inédits pour le gameplay, des changements sur la carte ou encore quelques quêtes supplémentaires.

Quand débutera la saison 6 ?

Epic Games n’a pas encore officialisé la date de la saison 6. Elle devrait néanmoins débuter durant la deuxième quinzaine du mois de septembre si le calendrier habituel est respecté.