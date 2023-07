Overwatch 2 sera le premier jeu vidéo de Blizzard à arriver sur Steam, la plateforme de distribution de Valve. D’autres titres doivent suivre. C’est la fin de l’exclusivité de Battle.net.

C’est un certain changement de philosophie pour Blizzard, qui avait l’habitude de proposer sa ludothèque à travers son lanceur dédié, Battle.net. À compteur du 10 août 2023, le studio américain commencera à proposer ses jeux vidéo ailleurs. En l’espèce, l’ouverture vers des plateformes concurrentes débutera avec Steam. À cette date, c’est Overwatch 2 qui sera proposé.

Est-ce le premier signe d’un abandon de Battle.net ? Non, répond Blizzard dans son message d’annonce, le 19 juillet 2023. « Battle.net reste pour nous une priorité, aujourd’hui comme à l’avenir », assure Mike Ybarra, le président de l’entreprise. Selon lui, cette ouverture vise à répondre à une demande de joueurs et de joueuses préférant passer par Steam pour jouer aux jeux de Blizzard.

D’autres jeux Blizzard sur Steam bientôt

Blizzard ne précise pas quels seront les autres jeux de son catalogue qui arriveront sur Steam, mais on peut imaginer sans peine Hearthstone, Heroes of the Storm ou bien StarCraft II — certains ne sont toutefois plus en développement actif. Pour ses deux fers de lance actuels, à savoir World of Warcraft et Diablo IV, les intentions de Blizzard sont moins évidentes.

Si dans sa communication, Blizzard insiste sur l’envie d’aller vers autrui (« nous voulons briser les barrières pour permettre aux joueurs et joueuses du monde entier d’accéder à nos jeux et d’en profiter » ou encore « rendre nos jeux aussi faciles d’accès que possible », et ainsi de suite), cette manœuvre interroge sur la bonne santé d’Overwatch 2.

Annoncée en 2019, cette suite d’Overwatch était alors remplie de promesses — un mode PVE, pas de loot boxes, une refonte du PVP, de nouveaux graphismes et des héros inédits. Et puis avec le temps, les objectifs initiaux ont été revus à la baisse. Le lancement d’Overwatch 2 s’est d’abord fait sans le PVE. Puis en bout de course, ce PVE s’avère moins ambitieux qu’au départ.

Overwatch 2. // Source : Blizzard Entertainment

De fait, on peut se demander si Blizzard ne cherche pas à redonner du souffle à son jeu de tir à la première personne par équipe (cinq vs cinq), en facilitant son accès à tout un ensemble de joueurs et de joueuses sur Steam qui n’a jamais mis les pieds sur Battle.net. Et qui est peut-être moins regardant sur les évolutions du modèle économique du studio.

Si le logiciel Battle.net n’est plus requis, un compte Battle.net reste obligatoire. Il faudra également connecter Overwatch 2, version Steam, à Battle.net, « ce qui permet, entre autres, le cross-play », note le studio. Pour le reste, les joueurs et les joueuses accéderont aux succès sur Steam, à leurs contacts et à la possibilité de les inviter en jeu, ce qui ne sera que profitable pour Blizzard.

