Le jeu événement Fortnite arrivera bientôt sur Android, mais des rumeurs laissent penser qu'il sera disponible d'abord en exclusivité pour les propriétaires de smartphones Samsung.

L’arrivée de Fortnite sur Android est imminente, mais le jeu sera-t-il disponible pour tout le monde au même moment ? Deux médias spécialisés, 9to5 et xdadevelopers, affirment que le jeu serait disponible exclusivement sur Samsung Galaxy Note 9 pendant 30 jours, avant d’être ouvert par la suite à toutes les plateformes. Les deux sites citent des sources anonymes proches du dossier.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour le Galaxy Note 9 de Samsung, mais il devrait être annoncé le 9 août prochain, pour une sortie à la fin du mois. Cela signifierait que les propriétaires d’autres smartphones Android devraient attendre fin septembre pour pouvoir prendre en main le jeu de survie sur leurs téléphones.

100 dollars de monnaie fictive pour l’achat d’un Galaxy Note 9 ?

Selon les médias susmentionnés, l’achat d’un Galaxy Note 9 serait même accompagné d’un cadeau : « entre 100 et 150 dollars de V-Bucks », la monnaie fictive de Fortnite qui permet de s’acheter des tenues et équipements pour personnaliser un avatar. Le jeu serait adapté au smartphone Samsung, jusqu’à intégrer l’utilisation du stylet.

Fortnite compte plus de 125 millions de joueurs inscrits et 40 millions de joueurs mensuels, en cumulé sur toutes les plateformes où le jeu est disponible : PC, Mac, XBox One, PS4 et iOS depuis avril 2018. Si un tel partenariat avec Samsung est avéré, il est évident que le géant coréen a probablement dépensé énormément d’argent pour sceller ce contrat.

Contactés pour un commentaire, Epic Games n’est pas encore revenu vers nous.