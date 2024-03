[Deal du jour] Alors que le deuxième épisode de la trilogie consacré au remake de FF7 vient de sortir, la version PS5 du premier opus baisse de prix. L’occasion de se rafraîchir la mémoire pour les uns, ou de simplement découvrir la saga pour les autres, surtout avec cette réduction.

C’est quoi, la promotion sur FF7 Remake ?

Notez que ce jeu est inclus dans le PS+ Extra et Premium. Il est donc jouable gratuitement sur PS5 si vous possédez un abonnement

Final Fantasy VII Remake Intergrade, premier épisode du remake de Final Fantasy VII, optimisé pour la PS5 et accompagné de son DLC INTERmission, est vendu 49,99 € sur le PlayStation Store. Il est en ce moment proposé sur PS5 en version physique au prix de 39,99 € sur La Fnac.

C’est quoi, ce remake et DLC de Final Fantasy VII ?

Final Fantasy VII Remake Intergrade est une version optimisée pour la PS5 et étoffée avec l’épisode DLC INTERmission, avec Yuffie en personnage jouable dans un nouvel arc narratif. L’histoire reprend dans les grandes lignes celle du jeu original sorti en 1997 : dans la ville de Midgar, un groupe d’écoterroristes du nom d’Avalanche lutte contre la Shinra, une entreprise qui vole les ressources de la planète. Vous incarnez Cloud, un soldat amnésique qui se joint au groupe.

Ce premier épisode, intitulé sobrement Remake, n’en est pas forcément un, mais plutôt une réinterprétation d’une histoire désormais connue de beaucoup de joueuses et de joueurs. L’idée principale de Final Fantasy VII Remake est même de prendre à contrepied l’histoire originale et de proposer quelque chose de différent. En se posant la question de l’héritage culturel d’une œuvre et sa transmission au fil du temps, les équipes de Square-Enix soulève une question fondamentale aujourd’hui, qu’est-ce qu’un remake, et pourquoi en faire un ?

Est-ce que cette promotion sur Final Fantasy VII Remake Intergrade est intéressante ?

Elle est intéressante si vous n’avez jamais fait le jeu sur PS5 et si vous ne possédez pas d’abonnement au PS Plus. Si vous souhaitez refaire le jeu avant de vous attaquer à l’épisode Rebirth, c’est sûrement la meilleure version. Pour cette édition, vous avez dorénavant le choix entre le mode « Graphismes », qui met l’accent sur des graphismes en haute définition 4K, ou le mode « Performance », pour du 60 fps.

Quant au DLC, INTERmission, il vous permet d’incarner Yuffie, personnage du jeu original. Elle est introduite ici en tant que personnage principal de cette petite aventure annexe. Bien que ce DLC ne soit pas aussi indispensable que l’épisode Remake, il est recommandé de le faire avant de s’attaquer à Rebirth.

Enfin, pour les plus complétistes, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion devrait, en théorie, avoir aussi une petite importance dans l’histoire de Rebirth. Le jeu est disponible en version physique sur PS5, au prix de 39,99 €. Il met en avant de Zack, ami de Cloud et personnage important de la saga.

