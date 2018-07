Marie Turcan - il y a 1 heure Pop culture

Epic Games a rendu un hommage à un joueur qui avait tout tenté pour sauver un de ses pairs... mais l'a tué par erreur. Il en a tiré une vidéo (avec le son c'est encore mieux) hilarante.

C’est probablement la vidéo de Fortnite la plus drôle qui soit sortie depuis le lancement du jeu. Alors que le jeu de survie et de construction fête sa première année d’existence, un joueur du nom de Muselk fait beaucoup parler de lui. Le vidéaste, qui filme et commente régulièrement en direct ses parties dans le jeu d’Epic Games, a mis en ligne le 17 juillet dernier une vidéo qui montre une très belle tentative de sauvetage… qui s’est terminée de manière tragi-comique.

Dans la vidéo de deux minutes, on voit le gamer essayer de venir en aide à un autre joueur appelé Chaperdoodle — alors qu’ils sont techniquement ennemis et sont, normalement, censés s’éliminer. De prime abord, l’initiative a tout d’un beau geste altruiste.

Chaperdoodle semble être tombé d’une falaise et ne pas pouvoir remonter. Au départ, Muselk est persuadé que le joueur n’a juste plus assez de matériel de construction pour compléter sa structure. Mais il finit par comprendre que la construction de structures sur la plage est bloquée par Fortnite. Muselk comprend qu’il va être obligé de faire dégringoler une voiture du haut de la falaise pour servir de « tremplin » pour que Chaperdoodle puisse gagner de la hauteur et rejoindre les structures existantes.

« C’est la mission de sauvetage la plus élaborée que j’aie jamais réalisée ! »

Ravi de sa découverte, il s’élance en voiture. On l’entend s’exclamer, joyeux : « C’est la mission de sauvetage la plus élaborée que j’aie jamais réalisée ! » Il monte dans la voiture, s’élance. « J’arrive mon grand ! J’arrive… Oh non ! » peut-on l’entendre dire alors qu’il dégringole la montagne… juste avant que la jeep ne vienne heurter de plein fouet le joueur qu’il voulait sauver. Chaperdoodle est projeté dans l’eau, et meurt sur le coup. « On l’a tué ! » s’exclame Muselk dramatiquement.

Watch as @MrMuselk attempts to rescue a fellow player. (Engineering x Good Intentions) + Miscalculations = 🤣 pic.twitter.com/Q3KbaJjxoc — Fortnite (@FortniteGame) July 17, 2018

Muselk remarque au passage que sa tactique aurait fonctionné : s’il n’avait pas tué par inadvertance l’avatar de celui qu’il voulait sauver, ils auraient pu remonter facilement tous les deux.

Epic Games rend hommage aux deux joueurs

La vidéo de cet exploit raté — mais motivé par de bonnes intentions — a été partagée sur Reddit mais aussi sur Twitter par le compte officiel de Fortnite, recueillant 73 000 retweets en une semaine. Au point où les équipes d’Epic Games ont décidé de rendre un hommage concret à Muselk et Chaperdoodle.

Ce 24 juillet 2018, alors que débutent les deux semaines de célébrations pour l’anniversaire de Fortnite, Muselk a remarqué que le studio avait rajouté deux petites structures en guise de clin d’œil à son exploit. Il s’agit d’une tombe (pour le défunt Chaperdoodle) ainsi que quelques pneus entassés. Pourquoi ces bouts de caoutchouc ? Car dans Fortnite, les pneus servent de trampoline. Soit : pile l’objet dont aurait eu besoin Chaperdoodle pour grimper le long de la montagne…

HOLY CRAP ! @FortniteGame Added a tribute to my "greatest rescue ever" clip !

Chaperdoodle will not be forgotten ! (the tires to help him jump up aswell 😂) pic.twitter.com/z30UedYSQf — Muselk (@MrMuselk) July 24, 2018