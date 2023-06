Tous les six objets identifiés comme extrêmement rares dans Diablo IV ont fini par être trouvés.

Il n’y a désormais plus, factuellement, de pièce d’équipement introuvable dans Diablo IV : depuis le 30 juin 2023, le tout dernier item ultra-rare que les joueurs et les joueuses cherchaient encore a fini par apparaître sur le profil d’un personnage. L’objet en question est une amulette, appelée « Cœur fondu de Selig ». Les sites spécialisés que sont Wowhead et Icy-Veins confirment la trouvaille. C’est un joueur ou une joueuse de Corée du Sud qui a mis la main dessus.

Une amulette exceptionnelle

Ce cœur fondu de Selig faisait partie d’un petit groupe de six items présentant des caractéristiques exceptionnelles et dont l’obtention est extrêmement difficile. On ne connaît pas les chances d’apparition de ces objets dans la table du butin, mais elles sont visiblement infinitésimales : cela fait presque un mois que le jeu est sorti et des millions de joueurs et des joueuses ont fouillé des millions de cadavres et de coffres sans jamais tomber sur ces équipements.

Le cœur fondu de Selig est exceptionnel, car il apporte un haut degré de résistance à l’ensemble des éléments. Il augmente fortement les dégâts de la compétence principale. Il booste également la ressource de la classe de 30 % et contient quatre autres caractéristiques (bonus de dégâts sous conditions, des caractéristiques, de la génération de ressources, et de survie). Le détail de l’objet peut être consulté sur une fiche en ligne.

L’objet a été trouvé dans le donjon des « Terriers aveugles » (« Blind Burrows » en anglais), qui se trouve dans la région d’Hawezar. Son obtention est sans doute lié au niveau : sur la capture d’écran du personnage, on voit que le héros est niveau 100 et qu’elle est de qualité « ancestrale » (c’est ce qui se fait de mieux aujourd’hui dans Diablo IV). La version de l’item que le joueur a récupéré est aussi pourvue d’une chasse, dans laquelle on peut insérer une gemme.

Les cinq autres objets très prisés sont une épée à une main (Porte-destin), une épée à deux mains (Le Grand-père), un anneau (Anneau des cieux sans étoile), un casque (Visage d’Andariel) et encore un casque (Coiffe d’Harlequin). L’apparition du premier item ultra-rare date du 9 juin — il s’agissait de la coiffe d’Harlequin. Les autres drops ont suivi quelques jours plus tard. Il devrait également y avoir des objets du même type lorsque la saison une débutera, courant juillet.

